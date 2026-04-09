Μετά το ήπιο και σχεδόν ανοιξιάτικο σκηνικό που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες, ο καιρός κάνει μια αισθητή, αλλά όχι έντονη, «στροφή» ενόψει των ημερών του Πάσχα. Οι καιρικές συνθήκες τη Μεγάλη Πέμπτη παρουσιάζουν μεταβολή, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και περιορισμένες βροχοπτώσεις, χωρίς ωστόσο να χαλάει σημαντικά η εικόνα.

Ειδικότερα, για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, αναμένονται λίγες βροχές σε ορισμένες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση που θα αγγίζει τα 6 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση της δροσιάς.

Μεγάλο Σάββατο

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα προγνωστικά δεδομένα, το Μεγάλο Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη αστάθεια. Συγκεκριμένα, αναμένονται τοπικές και σύντομης διάρκειας βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και σε ορεινές περιοχές και την Κρήτη. Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει έως και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν έως τα 5 μποφόρ.

Κυριακή του Πάσχα

Όσον αφορά την Κυριακή του Πάσχα, οι καιρικές συνθήκες φαίνεται να είναι πιο ευνοϊκές για τις υπαίθριες δραστηριότητες. Αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν και δεν αποκλείονται ασθενείς βροχοπτώσεις με τη μορφή ψιχάλας τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως και τους 22 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν και τα 6 μποφόρ.

Δευτέρα του Πάσχα

Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.