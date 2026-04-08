Ένα γενικά ήπιο καιρικό σκηνικό διαμορφώνεται για τις επόμενες ημέρες, με μικρές μόνο διακυμάνσεις που δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις πασχαλινές δραστηριότητες. Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνει ότι θα υπάρξει μια σύντομη αλλαγή του καιρού κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Σαββάτου, η οποία θα φέρει περιορισμένες και τοπικού χαρακτήρα βροχοπτώσεις.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται να εκδηλωθούν παροδικές βροχές, κυρίως από τις πρωινές έως και τις απογευματινές ώρες, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται περισσότερο στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, θα καταγραφεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Όσον αφορά τις βραδινές ώρες της Μεγάλης Παρασκευής αλλά και την Ανάσταση, συνιστάται κατάλληλη ένδυση, καθώς η αίσθηση του κρύου θα είναι αισθητή, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ωστόσο, τόσο η περιφορά του Επιταφίου όσο και η Ανάσταση θα πραγματοποιηθούν χωρίς ιδιαίτερα καιρικά προβλήματα, αφού δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.

Αντίθετα, η Κυριακή του Πάσχα προβλέπεται με ιδιαίτερα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, εικόνα που θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Για σήμερα, η ηλιοφάνεια θα παραμείνει κυρίαρχη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ προς το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου, αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ένταση που θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία παρουσιάζει αυξημένες τιμές ήδη από τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή και έπειτα, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με την πτώση να κορυφώνεται το Μεγάλο Σάββατο, όταν ο υδράργυρος θα κυμανθεί ενδεικτικά μεταξύ 17 και 19 βαθμών Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι ακόμα χαμηλότερος. Παρά τη μείωση, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τη νύχτα να χαρακτηρίζεται από περισσότερη ψύχρα.

Στην Αττική, δεν αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές σήμερα, με τον καιρό να παραμένει αίθριος και τους ανέμους να φτάνουν έως τα 6 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον άξονα Αθήνα – Κόρινθος, όπου οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να δυσκολέψουν την οδήγηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα του καιρού παραμένει επίσης ήπια, με παροδικές νεφώσεις. Ο βαρδάρης θα πνέει ενισχυμένος, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.