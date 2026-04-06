Σε μια κίνηση που θα «λύσει τα χέρια» σε πολλούς οδηγούς ενόψει της μεγάλης εξόδου για το Πάσχα 2026, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων. Όπως ανακοινώθηκε, από αύριο Τρίτη 7 Απριλίου, οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, των οποίων οι άδειες οδήγησης είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, θα μπορούν να τις παραλάβουν προκειμένου να μετακινηθούν απρόσκοπτα τις ημέρες των εορτών.

Οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση Λιοσίων 22 (ισόγειο). Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται καθημερινά, από τις 09:00 έως τις 14:30.

Για να παραλάβετε την άδειά σας, θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Το ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Την αστυνομική σας ταυτότητα.

Σε περίπτωση που την άδεια παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Ποιες παραβάσεις εξαιρούνται – Ποιοι δεν θα πάρουν πίσω το δίπλωμα

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το μέτρο της επιστροφής δεν είναι καθολικό. Ο Δήμος Αθηναίων ξεκαθαρίζει πως η διευκόλυνση αυτή δεν αφορά οδηγούς που επέδειξαν αντικοινωνική συμπεριφορά στον δρόμο. Συγκεκριμένα, δεν επιστρέφονται οι άδειες που αφαιρέθηκαν για:

Στάθμευση σε ράμπα διάβασης ΑμεΑ.

Παραβάσεις σε θέσεις Ρ-71 και Ρ-72.

Εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές.

Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Δήμος στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών που θέλουν να ταξιδέψουν για τις άγιες ημέρες του Πάσχα, υπενθυμίζοντας ωστόσο τη σημασία του σεβασμού στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και ειδικότερα στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.