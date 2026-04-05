Στο Σύνταγμα, μέλη της Νέμεσις πραγματοποίησαν συγκέντρωση την Κυριακή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη σφαγή ζώων την περίοδο του Πάσχα.

Οι συμμετέχοντες στάθηκαν στην πλατεία κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Η σφαγή δεν είναι αγάπη» και «Ήρθε η ώρα να δούμε τα ζώα ως άτομα», προσελκύοντας την προσοχή όσων βρίσκονταν στο κέντρο.

«Μια σιωπηλή κραυγή απέναντι στη σφαγή»

Σε ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία σημειώνει:

«Ήταν μια σιωπηλή κραυγή απέναντι στη σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων ζώων στο όνομα μιας παράδοσης. Θελήσαμε να υπενθυμίσουμε ότι το Πάσχα, όπως και κάθε γιορτή, δεν χρειάζεται να βασίζεται στον πόνο και το αίμα. Αρνιά και κατσίκια – μωρά ζώα 4-5 εβδομάδων – σφάζονται μαζικά, με θρησκευτική κάλυψη και κοινωνική αποδοχή».

Και θέτει το ερώτημα: «Μπορεί η αγάπη να στηρίζεται στον θάνατο;».

«Κάθε χρόνο σφάζονται πάνω από δύο εκατομμύρια μωρά»

Μιλώντας για τη δράση, μέλος της ομάδας ανέφερε:

«Ήρθαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε. Είμαστε βίγκαν ακτιβιστές και είμαστε κατά των σφαγών του Πάσχα. Για το έθιμο αυτό σφάζονται πάνω από δύο εκατομμύρια μωρά, αρνάκια και κατσικάκια. Είμαστε εδώ για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το έθιμο δεν πρέπει να υφίσταται άλλο, γιατί υπάρχουν θύματα. Τα ζώα έχουν δικαίωμα στη ζωή και στην αυτονομία του σώματός τους, όπως έχουμε και εμείς οι άνθρωποι».

Στην ίδια τοποθέτηση προστίθεται:

«Επιλέγουμε να μην ακούμε τη φωνή τους. Τα σφαγεία είναι έξω από τον αστικό ιστό γιατί έχουν ουρλιαχτά. Τα ζώα έχουν οικογένειες και μάλιστα κλαίνε οι μαμάδες και τα μωρά όταν αποχωρίζονται. Όπως μια μάνα γυναίκα αγαπάει το μωρό της, έτσι και η μαμά η κατσίκα αγαπάει το δικό της. Γιατί θέλουμε να της το πάρουν και να το σφάξουν;».