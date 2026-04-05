Όλα ξεκίνησαν στις 30 Μαρτίου 2026, όταν στη θαλάσσια περιοχή «Καλλιθέα» της Σάμου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 34 αλλοδαποί. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για μια βαθιά, πολύμηνη έρευνα που οδήγησε τις αρχές στα ίχνη μιας δομημένης οργάνωσης.

Με τη στενή συνεργασία του Λιμενικού Σώματος, της Διεύθυνσης Ασφαλείας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τα στελέχη των αρχών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από το δίκτυο μεταφοράς.

Οι ρόλοι των διακινητών και η δράση των συνεργών

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται πλέον πέντε άνδρες. Ανάμεσά τους, δύο υπήκοοι Τουρκίας, 26 και 34 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εκτελούσαν το δρομολόγιο από τις τουρκικές ακτές με ταχύπλοο σκάφος. Ωστόσο, το κύκλωμα δεν περιοριζόταν μόνο στη θάλασσα.

Τρεις ακόμη άνδρες, από την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ, συνελήφθησαν καθώς φέρονται να λειτουργούσαν ως η ομάδα υποστήριξης στη στεριά. Ο ρόλος τους ήταν να εξασφαλίζουν καταλύματα και μεταφορικά μέσα, ώστε οι χειριστές του σκάφους να μπορούν να κρυφτούν και να διαφύγουν μετά την αποβίβαση των ανθρώπων.

Κατασχέσεις και επόμενα βήματα

Στο πλαίσιο των ερευνών, το Λιμενικό προχώρησε στην κατάσχεση του ταχύπλοου, ενός αυτοκινήτου και πέντε κινητών τηλεφώνων που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις επικοινωνίες της οργάνωσης. Τα στοιχεία της προανάκρισης δείχνουν μια εγκληματική ομάδα με συστηματική παρουσία, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και τη μεταφορά μεταναστών προς την Ελλάδα έναντι αμοιβής.

Αυτή τη στιγμή, το Λιμεναρχείο Σάμου συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων του κυκλώματος και αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στη συγκεκριμένη υπόθεση.