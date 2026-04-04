Σημαντικές επισημάνσεις για την εξέλιξη του καιρού κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και έως την Κυριακή του Πάσχα καταγράφει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, παρουσιάζοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από το μετεώγραμμα για την Αθήνα. Όπως τονίζει, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν αλλαγή του καιρού μετά τη Μεγάλη Πέμπτη, με κύριο χαρακτηριστικό την πτώση της θερμοκρασίας, ενώ για ενδεχόμενες βροχές τα σήματα παραμένουν περιορισμένα και όχι ιδιαίτερα ισχυρά.

Σύμφωνα με την ανάλυση που παραθέτει, έως περίπου τη Μεγάλη Πέμπτη παρατηρείται άνοδος των τιμών στα 850 hPa, οι οποίες φτάνουν κοντά στους 9 με 10 βαθμούς Κελσίου. Αυτό μεταφράζεται σε θερμοκρασίες στην επιφάνεια που κυμαίνονται στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό πρόσκαιρης ζέστης. Ωστόσο, αμέσως μετά, στο διάστημα από 10 έως 12 Απριλίου, καταγράφεται σαφής μεταβολή, καθώς η μέση τιμή των προγνωστικών σεναρίων εμφανίζει πτώση προς τους 3 με 4 βαθμούς Κελσίου, με αρκετά από τα επιμέρους σενάρια να κινούνται ακόμη χαμηλότερα.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, το κυρίαρχο σήμα που προκύπτει από τα δεδομένα είναι η επικράτηση ψυχρότερων συνθηκών μετά τη Μεγάλη Πέμπτη. Το σενάριο αυτό παρουσιάζεται αρκετά ισχυρό κυρίως για το διάστημα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και το Μεγάλο Σάββατο, καθώς η πλειονότητα των προγνωστικών μελών συγκλίνει σε χαμηλότερες θερμοκρασιακές τιμές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για ακραίο ψύχος, αλλά για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε σύγκριση με τη θερμή περίοδο που προηγείται.

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα αυτής της εξέλιξης, ο Θοδωρής Κολυδάς εκτιμά ότι η πιθανότητα πτώσης της θερμοκρασίας μετά τη Μεγάλη Πέμπτη κυμαίνεται περίπου στο 70 με 80%. Αντίθετα, για τη διατήρηση αυτής της τάσης έως και την Κυριακή του Πάσχα, η βεβαιότητα είναι χαμηλότερη, της τάξεως του 50 με 60%, καθώς αυξάνεται σημαντικά η διασπορά των προγνωστικών σεναρίων.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο άστατου καιρού προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο γράφημα δίνουν μόνο ασθενές έως μέτριο σήμα. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα για υετό εμφανίζονται σε ορισμένα προγνωστικά μέλη, χωρίς όμως να υπάρχει γενικευμένη τάση. Για το Μεγάλο Σάββατο, η πιθανότητα εκδήλωσης αστάθειας ή τοπικών φαινομένων εκτιμάται στο 30 με 40%, ενώ για την Κυριακή του Πάσχα διαμορφώνεται περίπου στο 25 με 35%, με το σήμα να χαρακτηρίζεται πιο αβέβαιο.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι το τελικό του συμπέρασμα και το προσωπικό του μετεωρολογικό σκεπτικό είναι να περιοριστεί χρονικά έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, επισημαίνοντας ότι περαιτέρω εκτιμήσεις ενδέχεται να παρερμηνευτούν.