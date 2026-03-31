Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων κατέπλευσε το νεότευκτο super yacht Four Seasons I, μεταφέροντας 128 επιβάτες και σηματοδοτώντας μια ξεχωριστή άφιξη που συνδυάζει κομψότητα, καινοτομία και υψηλή φιλοξενία.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Εμπνευσμένο από τη ρομαντική αύρα της ναυτικής ζωής, το Four Seasons I επαναπροσδιορίζει την έννοια του σύγχρονου yachting, «παντρεύοντας» την ιδιωτικότητα και την ελευθερία ενός πολυτελούς γιοτ με την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και τις εμπειρίες υψηλών προδιαγραφών που φέρει η υπογραφή του Four Seasons.

Διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα του brand, το σκάφος προσφέρει στους επιβάτες τη δυνατότητα να βιώσουν εν πλω την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας, σηματοδοτώντας παράλληλα τη δυναμική είσοδο του ομίλου στον θαλάσσιο τουρισμό πολυτελείας.

Με αφορμή την πρώτη του άφιξη στα Χανιά, πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή ανταλλαγής αναμνηστικών πλακετών. Στην τελετή συμμετείχαν η καπετάνιος του πλοίου, ο διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Χανίων, πλωτάρχης Γιάννης Κυρίτσης, καθώς και ναυτιλιακοί πράκτορες από το Εθνικό Ναυτιλιακό Πρακτορείο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης για την τοπική ναυτιλιακή και τουριστική δραστηριότητα.

Το Four Season I ξεκίνησε για το παρθενικό του ταξίδι στις 20 Μαρτίου 2026, συμπίπτοντας με την 65η επέτειο του Four Seasons, ενώ αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί το δεύτερο ταξίδι του, με επόμενο σταθμό μετά τα Χανιά τη Μύκονο.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το γιοτ αναμένεται να πραγματοποιήσει 32 ταξίδια σε 52 δρομολόγια, προσεγγίζοντας 130 προορισμούς σε περισσότερες από 30 χώρες, με καλοκαιρινές διαδρομές στη Μεσόγειο και χειμερινές εξορμήσεις στην Καραϊβική και τις Μπαχάμες.

Ένα yacht που ξεπερνά τα καθιερωμένα όρια

Αν και κατατάσσεται στην κατηγορία των yachts, το Four Seasons I ξεπερνά τα καθιερωμένα όρια, διαθέτοντας υποδομές που συναντώνται συνήθως σε υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλοια, όπως θέατρο και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, που σπανίζει σε σκάφη αυτού του τύπου.

Με πλήρωμα 210 ατόμων, διασφαλίζεται μια σχεδόν απόλυτα εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, με αναλογία σχεδόν 1:1.

Οι επιβάτες απολαμβάνουν ένα πλήρες φάσμα εμπειριών: υψηλή γαστρονομία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες ευεξίας και προσεγμένο design, όλα σε ένα εκλεπτυσμένο θαλάσσιο περιβάλλον που αποπνέει αρμονία πολυτέλεια και υψηλή αισθητική.

Ο σχεδιασμός του αποτίει φόρο τιμής στη «χρυσή εποχή» του yachting, αντλώντας έμπνευση από το θρυλικό Christina O, επαναπροσδιορισμένο μέσα από μια σύγχρονη, κομψή αισθητική. Φωτεινοί, ανοιχτοί χώροι, πανοραμικά παράθυρα, μεγάλες βεράντες και αρμονική ενσωμάτωση του εξωτερικού στοιχείου δημιουργούν μια αδιάκοπη σύνδεση με τη θάλασσα.

Πλέει υπό τη σημαία της Μάλτας και εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις του: μήκος 207 μέτρα και πλάτος 27 μέτρα.

Το Four Seaon I διαθέτει μόλις 95 πολυτελείς σουίτες, φιλοξενώντας έως 222 επιβάτες, προσφέροντας έως και 50% περισσότερο χώρο διαβίωσης.

Οι σουίτες, σχεδιασμένες με φιλοσοφία κατοικίας, διαθέτουν ευρύχωρες βεράντες και, σε πολλές περιπτώσεις, ιδιωτικές πισίνες, προσφέροντας απόλυτη άνεση και ιδιωτικότητα.

Το μέγεθος των σουιτών κυμαίνεται από 276,9 έως 926,7 τετραγωνικά μέτρα (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι), ενώ ξεχωρίζουν οι loft σουίτες και η εντυπωσιακή Funnel Suite, η οποία εκτείνεται σε τέσσερα καταστρώματα και διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους γυάλινους τοίχους που έχουν τοποθετηθεί ποτέ στη θάλασσα.

Στους χώρους του περιλαμβάνονται 11 επιλογές εστίασης, πλήρως εξοπλισμένο spa, εγκάρσια μαρίνα και μια εντυπωσιακή πισίνα στην πρύμνη από τις μεγαλύτερες στη θάλασσα.

Η γαστρονομία κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, με τα 11 εστιατόρια και lounges να προσφέρουν από εκλεπτυσμένα μεσογειακά πιάτα έως εμπειρίες omakase, βασισμένες σε κορυφαία υλικά και υψηλή τεχνική.

Ξεχωρίζει το εστιατόριο Sedna, που φιλοξενεί τη σειρά Chef-in-Residence με βραβευμένους σεφ Michelin, μετατρέποντας κάθε γεύμα σε μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία.

Για τους λάτρεις της εκλεπτυσμένης ατμόσφαιρας, το Cigar Room αποπνέει τη γοητεία της δεκαετίας του 1920, προσφέροντας έναν ιδιαίτερο χώρο για απόλαυση εκλεκτών πούρων.

Ταυτόχρονα, το πλοίο διατηρεί τον οικογενειακό χαρακτήρα του ομίλου Four Seasons, προσφέροντας ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και χώρους για παιδιά και εφήβους, εξασφαλίζοντας εμπειρίες για κάθε ηλικία.

Το Four Seasons I επαναπροσδιορίζει την έννοια του ταξιδιού στη θάλασσα, θέτοντας νέα πρότυπα πολυτέλειας και εμπειρίας.

Ακολουθούν φωτογραφίες: