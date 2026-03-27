Οι βροχές και οι καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 27/3. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου ενώ πολύ ενισχυμένοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη και πτώση θα καταγράψει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 αναμένονται βροχές, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα, στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και προοδευτικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 2 έως 14-16, στην Ήπειρο από 3 έως 11-13 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 13-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 14-16 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 15-16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων, με εντάσεις 5-6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα παρουσιάσουν εξασθένηση.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές ή καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά περιόδους και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.