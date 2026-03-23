Στεφάνι στο μνημείο του Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι κατέθεσε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου, τιμώντας τη μνήμη των πεσόντων Ιερολοχιτών και τη θυσία τους για την ελευθερία.

Είχε προηγηθεί υποδοχή της πρέσβειρας στο δημαρχιακό μέγαρο, όπου αναδείχθηκε η σημασία της ιστορικής μνήμης, η θυσία των αγωνιστών του 1821 για την ελευθερία, το παράδειγμα των Ιερολοχιτών και οι διαχρονικοί δεσμοί μεταξύ Ελλήνων και Ρουμάνων.

Στη συνέχεια, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, με απόδοση τιμών από άγημα της ρουμανικής χωροφυλακής και κατάθεση στεφάνων στον τύμβο των πεσόντων Ιερολοχιτών από την πρέσβη Γραμματίκα, τον ακόλουθο Άμυνας της ελληνικής πρεσβείας, πλοίαρχο Σπυρίδωνα Τιγκαράκη, τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας Περικλή Στιβαρό, τον δήμαρχο Δραγατσανίου Costinel Stoica, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, Γαβριήλ Ντράγκος Ζησόπουλο, τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Βόλβης, καθώς και από προέδρους/εκπροσώπους των Ελληνικών Κοινοτήτων από το Βουκουρέστι, το Καλαφάτ, την Κραϊόβα, την Πιάτρα Νεάμτς, την Πράχοβα, το Τιργκοβίστε και το Τούρνου-Σεβερίν.

Η επίσημη πομπή επισκέφθηκε το σημείο, όπου οι γενναίοι Ιερολοχίτες πολέμησαν ηρωικά και θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό, όπου έχει ανεγερθεί ναός εις μνήμην τους από την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας.

Η επίσκεψη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ολοκληρώθηκε με σύντομη στάση σε ιστορικό οινοποιείο της περιοχής και συμμετοχή σε εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας, με την παρουσία μελών από τις ελληνικές κοινότητες Βουκουρεστίου, Πιάτρα Νεάμτς, Πλοεστίου και Πράχοβας.