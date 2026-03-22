Μια πρώτη εικόνα για τις καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα 2026 δίνει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, μέσα από ανάρτησή του, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμη εκτίμηση και όχι για τελική πρόγνωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία βασίζονται σε ensemble prediction systems και σε climatological anomalies, δηλαδή αποκλίσεις από τις μέσες τιμές της εποχής, ενώ τονίζει ότι πέραν των 6–7 ημερών η ατμόσφαιρα παρουσιάζει έντονο χαοτικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, αλλά μόνο γενικές τάσεις.

Τα δεδομένα που παραθέτει αφορούν το διάστημα από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου.

Θερμοκρασία κάτω από τα κανονικά επίπεδα

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος, με βάση τον χάρτη θερμοκρασιακών αποκλίσεων σε εβδομαδιαία βάση, η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε γαλάζιες αποχρώσεις. Αυτό μεταφράζεται σε θερμοκρασίες που αναμένεται να κινηθούν κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, περίπου κατά 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στη Δυτική και Βορειοδυτική Ευρώπη, σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, καταγράφονται θετικές αποκλίσεις, δηλαδή θερμοκρασίες υψηλότερες από τις μέσες κλιματικές τιμές.

Αυξημένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα

Σε ό,τι αφορά τον υετό, ο δεύτερος χάρτης δείχνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει ελαφρώς θετικές αποκλίσεις. Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τη μέση τιμή της εποχής, κατά περίπου 10 έως 30 mm πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης εμφανίζει αρνητικές αποκλίσεις στον υετό, κάτι που υποδηλώνει πιο ξηρές συνθήκες σε σχέση με τα κανονικά δεδομένα για τις συγκεκριμένες περιοχές. Όπως διευκρινίζει ο μετεωρολόγος, αυτό δεν σημαίνει ότι χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία θα έχουν λιγότερες βροχές από την Ελλάδα, αλλά ότι θα καταγράψουν λιγότερες βροχοπτώσεις σε σύγκριση με τον δικό τους μέσο όρο για την ίδια περίοδο.

Η γενική τάση για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Συνοψίζοντας τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία από το European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι διαφαίνεται μια τάση για:

Θερμοκρασίες ελαφρώς χαμηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα, καιρό κατά διαστήματα άστατο, με αυξημένη πιθανότητα για βροχοπτώσεις

Όπως σημειώνει, η εικόνα αυτή είναι συμβατή με την εποχή, καθώς το Πάσχα το 2026 πέφτει σχετικά νωρίς, στις 12 Απριλίου, με τη Μεγάλη Εβδομάδα να βρίσκεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, περίοδο κατά την οποία η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παραμένει μεταβατική.

Δεν πρόκειται για τελική πρόγνωση

Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια πρώτη ένδειξη και όχι για τελική πρόγνωση, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα θα επικαιροποιούνται καθημερινά. Όσο πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα υπάρχει η δυνατότητα για πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Με τα έως τώρα στοιχεία, ο καιρός του Πάσχα δεν φαίνεται να είναι απόλυτα σύμμαχος, υπό την έννοια ότι δεν διαφαίνεται ένα καθαρά ανοιξιάτικο σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Ωστόσο, η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα θα ανανεώνονται διαρκώς τις επόμενες ημέρες.