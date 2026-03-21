Σε παιδικό σταθμό ξέσπασε τελικά η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Μεγάλης Βρύσης στη Λαμία, με την πυρκαγιά να επεκτείνεται.

Πιο αναλυτικά, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η σκεπή του συγκροτήματος τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς, μετατρέποντας το κτίριο σε παρανάλωμα του πυρός.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν απειλητικά στην ευρύτερη περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της και να μειωθούν οι ζημιές.

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τους πυκνούς καπνούς, οι οποίοι έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ατόμων από γειτονικές κατοικίες.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ενισχύσεις δυνάμεων, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

