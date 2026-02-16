Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, δήλωνε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι θαμμένος στη Βεργίνα και όχι ο πατέρας του, Φίλιππος ο Β΄.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο δεύτερο τεύχος των «Τετραδίων Πολιτισμού», δήλωνε, απέναντι στην κρατούσα άποψη των Ελλήνων αρχαιολόγων που επί μακρόν ερευνούν τα χώματα της Βεργίνας, ότι ο τάφος του λεγόμενου Φιλίππου του Β’, ανήκει στον Αλέξανδρο και όχι στον πατέρα του.

«Εγώ νομίζω ότι είναι το μόνο πραγματικό, μεγάλο πράγμα που έχω κάνει. Τόσο σίγουρη είμαι», σημείωνε, παραθέτοντας έξι επιχειρήματα για να υπερασπιστεί τον ισχυρισμό της:

α) το ελεφαντοστέινο ομοίωμα του Αλέξανδρου,

β) την παράσταση στη ζωφόρο που δείχνει μια δράση η οποία, για να αποτυπωθεί, έπρεπε προηγουμένως να έχει συμβεί,

γ) την αρχική επιθυμία του Μακεδόνα να ταφεί στον τόπο του,

δ) το χρονικό κενό από την ταφή στο σημείο που ξέρουμε, μέχρι να κατασκευαστεί το μαυσωλείο,

ε) το ύψος του νεκρού που, όπως λέει, δεν μοιάζει με του πατέρα, αλλά περισσότερο με του ίδιου του Αλέξανδρου.

στ) τον χουντίτη, ένα ορυκτό της Αιγύπτου που βρέθηκε στον τάφο.

Ακολουθεί απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει:

Κυρία Αρβελέρ, γιατί πιστεύετε πως τόσα χρόνια που βάζετε το συγκεκριμένο ζήτημα στο δημόσιο διάλογο, δεν την ασπάζονται οι αρχαιολόγοι; Η θέση σας ακούγεται, ως πρόσωπο έχετε μεγάλη επιδραστικότητα. Μήπως τελικά τα επιχειρήματα αυτά, για τους ειδικούς, δεν είναι τελικά επαρκή;

Δεν επιτρέπεται 50 χρόνια τουλάχιστον οι Έλληνες αρχαιολόγοι να έχουν Αλέξανδρο και να μην το έχουν κοιτάξει ποτέ.

Υπονοείτε πως δεν το παραδέχονται τόσοι και τόσοι αρχαιολόγοι για να μη φανεί μια διαχρονική ανεπάρκεια στην ερμηνεία και την ανάλυση των δεδομένων;

Ε βέβαια…

Πιστεύετε στα αλήθεια πως θα δικαιωθεί η θέση σας;

Όταν έρθει η επόμενη γενιά αρχαιολόγων, από εκείνους που ήταν στην ανασκαφή και όταν εγώ δεν θα είμαι πια στη ζωή…

Εκπέμπετε μια ανάγκη να επαναλαμβάνετε ότι ο λεγόμενος τάφος του Φιλίππου ανήκει στον Μέγα Αλέξανδρο…

Εγώ έχω ανάγκη. Εγώ νομίζω ότι είναι το μόνο πραγματικό, μεγάλο πράγμα που έχω κάνει. Τόσο σίγουρη είμαι…