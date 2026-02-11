Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» μεταφέρθηκε εκτάκτως το πρωί της Τετάρτης ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ εργαζόταν σε μονάδα γαλακτοβιομηχανίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο του συμβάντος ανταποκρίθηκαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival. Στον πολυτραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων διαχείρισης τραύματος, προτού διακομιστεί στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2, η κατάσταση του εργαζομένου, που φέρει πολλαπλά τραύματα, κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.