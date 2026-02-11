ΟΙ νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 11/2. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν μετά τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και νότια ενώ άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία στα ανατολικά και βόρεια.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 11/02/2026 αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σταδιακά μετά τις απογευματινές ώρες και από τα δυτικά οι βροχές αναμένεται να ενταθούν, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν ανατολικά και να επηρεάσουν σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης να επηρεάσουν τμήματα του Αιγαίου και της Κρήτης. Χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι καταιγίδες στα δυτικά και νότια είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -3 έως 10-12 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 0 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση στα δυτικά και νότια και εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νότιοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του νομού τις βραδινές ώρες έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.