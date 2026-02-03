Ο Ιανουάριος του 2026 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στον χάρτη παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Ιανουάριο του 2026. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του χάρτη, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 mm, 13 σταθμοί άνω των 600 mm, 23 σταθμοί άνω των 400 mm, ενώ 343 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 mm, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου των ενεργών σταθμών.

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Θεοδώριανα Άρτας, όπου σημειώθηκαν 890 mm.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, από τον Οκτώβριο 2025 έως και τον Ιανουάριο 2026, δηλαδή σε διάστημα τεσσάρων μηνών, καταγράφηκαν κατά τόπους συνολικά ύψη βροχής που ξεπέρασαν τα 2000 mm.

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Πελοποννήσου, της δυτικής Κρήτης και της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Αθήνα, σύμφωνα με τον σταθμό του meteo.gr / Ε.Α.Α στο Γκάζι, το συνολικό μηνιαίο ύψος βροχής για τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε στα 133.6 mm, τιμή περίπου 50% υψηλότερη από τη μέση κλιματική τιμή για τον μήνα. Τέλος, επισημαίνεται ότι στην Αττική, κατά το τελευταίο τετράμηνο (Οκτώβριος 2025 – Ιανουάριος 2026), το συνολικό ύψος βροχής που καταγράφηκε είναι σχεδόν ίσο με το μέσο ετήσιο ύψος βροχής.

Μικρότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές του κάμπου της Θεσσαλίας, της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Κρήτης.