Σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας εισέρχεται η χώρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, βαρομετρικά χαμηλά που προσεγγίζουν από τα δυτικά αναμένεται να επηρεάσουν την Ελλάδα τόσο την τρέχουσα όσο και την επόμενη εβδομάδα, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η παρούσα ανάλυση εστιάζει στο χρονικό διάστημα από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, με παρουσίαση τεσσάρων χαρτών αθροιστικού υετού 24ώρου, έναν για κάθε ημέρα. Όπως διευκρινίζει ο μετεωρολόγος, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον εμφανίζουν η Τετάρτη από το βράδυ, κυρίως η Πέμπτη και σε μικρότερο βαθμό η Παρασκευή.

Πριν από την ημερήσια ανάλυση, ο Γιάννης Καλλιάνος εξηγεί τη σημασία των χρωματισμών και των καμπυλών στους χάρτες βροχόπτωσης. Οι λευκές κλειστές καμπύλες υποδηλώνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή για την εκδήλωση τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, ενώ οι κόκκινες κλειστές καμπύλες εντός αυτών των περιοχών αφορούν ζώνες πολύ μεγάλης επικινδυνότητας, με αυξημένη πιθανότητα έντονων και επικίνδυνων φαινομένων σε τοπικό επίπεδο. Η χρωματική κλίμακα των χαρτών αποτυπώνει την ένταση των φαινομένων, από ασθενούς έως μέτριας έντασης βροχές έως ισχυρές και γενικευμένες βροχοπτώσεις με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, αλλά και φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, από το βράδυ, αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί και σταδιακά θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, γεγονός που καθιστά πιθανό αρκετές από τις βροχές να εκδηλωθούν με τη μορφή λασποβροχών.

Η Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου αναμένεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα της περιόδου, καθώς προβλέπεται η εκδήλωση αρκετών βροχών και καταιγίδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοανατολικοί, έντασης 7 με 8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Την ίδια ημέρα θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας σε υψόμετρα άνω των 1.500 με 1.700 μέτρων, ενώ η αφρικανική σκόνη θα μετατοπιστεί προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, τα πιο έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας και στα Δωδεκάνησα. Παρότι οι βροχές και οι καταιγίδες θα παραμείνουν τοπικά ισχυρές, δεν θα έχουν τη γενικευμένη ένταση που αναμένεται την Πέμπτη.

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου προβλέπεται σταδιακή ύφεση των φαινομένων. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει τοπική αστάθεια, ωστόσο δεν αναμένονται γενικευμένα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η ημέρα αυτή θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα, πριν από την αξιολόγηση των συνθηκών για την επόμενη εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, δεν προβλέπεται ψυχρό σκηνικό. Την Τετάρτη, στα δυτικά ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν έως τους 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κυμανθούν μεταξύ 15 και 18 βαθμών, ενώ στη βόρεια Κρήτη θα αγγίξουν επίσης τους 20 βαθμούς. Την Πέμπτη αναμένεται μικρή υποχώρηση λόγω των νεφώσεων και των βροχών, με μέγιστες τιμές από 16 έως 18 βαθμούς. Την Παρασκευή δεν προβλέπεται αξιόλογη μεταβολή, με τη βόρεια Κρήτη να παραμένει κοντά στους 20 βαθμούς, ενώ το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας έως τους 18 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, τους 18 με 20 βαθμούς στα κεντρικά και νότια και τοπικά τους 22 βαθμούς. Στη βόρεια Κρήτη οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 22 και 24 βαθμών, ενώ στα Δωδεκάνησα έως τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι, σε περιόδους όπου τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα, απαιτείται αυξημένη προσοχή, κυρίως λόγω κινδύνου πτώσης κλαδιών από δέντρα εξαιτίας κορεσμένων εδαφών και ισχυρών ανέμων, ταχείας υπερχείλισης ρεμάτων και μικρών ποταμών, μεταφοράς φερτών υλικών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και δυσκολιών στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων.

Συμπερασματικά, όπως αναφέρει, πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή και όχι για πρωτοφανή φαινόμενα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικά περίοδοι αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη της τρέχουσας εβδομάδας.