Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έχει χτυπήσει την χώρα τις τελευταίες ώρες δεν περιορίστηκε μόνο στις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στα νησιά.

Πολλές καταστροφές έχουν καταγραφεί σε Λήμνο, Σαντορίνη, Σάμο, Κεφαλονιά και Πάρο, με δρόμους, σοκάκια και παραλιακά σημεία να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Λήμνος

Σύμφωνα με το limnoslive.gr στη Μύρινα και στη Νέα Μάδυτο της Λήμνου, ο δρόμος έγινε για ακόμη μία φορά ένα με τη θάλασσα, με τα νερά να καλύπτουν την άσφαλτο και να δυσχεραίνουν τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Μάλιστα, τουλάχιστον τέσσερα σπίτια αντιμετώπισαν προβλήματα από τα νερά της βροχής και έχουν πλημμυρίσει.

Ανάλογη, και σε αρκετά σημεία χειρότερη, είναι η εικόνα στα Καραμανλίδικα, όπου ο δρόμος πλημμύρισε, με το νερό να φτάνει μέχρι και να καλύπτει τα λάστιχα των αυτοκινήτων, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την κυκλοφορία.

Προβλήματα καταγράφονται και στην παραλία Πλατύ, όπου η περιοχή πλημμύρισε και στο διάβα του το νερό παρέσυρε ακόμη και κάδους απορριμμάτων. Ακόμα πλημμύρισε και πάλι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στη Μύρινα, στο ύψος του Επαρχείου, με τα νερά να συσσωρεύονται στο οδόστρωμα και την κυκλοφορία να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Επίσης το ποτάμι του Ράγκαβα κατέβασε με ορμή μεγάλες ποσότητες χωμάτων και φερτών υλικών, με αποτέλεσμα η θάλασσα να αλλάξει χρώμα και να γίνει καφέ μέσα σε λίγα λεπτά.

Σαντορίνη

Το νησί της Σαντορίνης έχει έρθει αντιμέτωπο με μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα με τους δρόμους να έχουν γεμίσει ορμητικά νερά, δημιουργώντας επικίνδυνα ποτάμια.

Χείμαρροι παρέσυραν οτι βρέθηκε στο πέρασμά τους, ενώ αρκετοί δρόμοι έγιναν απροσπέλαστοι εξαιτίας και των φερτών υλικών που παρασύρθηκαν. Τα πιο έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν στα χωριά Εμπορεία, Μεγαλοχώρι, Μεσαριά και στον Πύργο.

Ευτυχώς, πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα, δεν έχουν καταγραφεί μεγαλύτερα προβλήματα ούτε στη Σαντορίνη ούτε στα γειτονικά νησιά.

Σάμος

Και η Σάμος ήρθε αντιμέτωπη με ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους και έντονα φαινόμενα.

Οι σφοδροί άνεμοι και η χαμηλή ορατότητα έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές συνδέσεις, με πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα λόγω αδυναμίας προσέγγισης στο αεροδρόμιο της Σάμου.

Κεφαλονιά

Ένα εντυπωσιακό και επικίνδυνο φαινόμενο καταγράφθηκε στην Κεφαλονιά με ένα υδροστρόβιλο να εντοπίζεται στα ανοιχτά του νησιού.

Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και έντονη θαλασσοταραχή στην ευρύτερη περιοχή.

Πάρος

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν και στη Πάρο με τα ιστορικά σοκάκια να έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Η πλατεία Ζωοδόχου Πηγής αλλά και ο ομώνυμος Ιερός Ναός πλημμύρισαν, καθώς μπήκαν νερά στο εσωτερικό της εκκλησίας. Επίσης σύμφωνα με τον parianostypos.gr στην πλατεία Βεντουρή, στα γύρω σοκάκια αλλά και στο εκκλησάκι της πλατείας εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, από το πρωί της Κυριακής, συνεργεία του Δήμου Πάρου και της Πυροσβεστικής αλλά και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παράρτημα Κυκλάδων, εργάζονται πυρετωδώς ώστε να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που προκλήθηκαν.