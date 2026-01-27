Χωρίς τις αισθήσεις του ανέσυραν οι πυροσβέστες έναν 55χρονο άνδρα από γκρεμό δίπλα σε ρέμα, που βρίσκεται στο χωριό Άγναντα των Τζουμέρκων.

Ο άτυχος άνδρας που φιλοξενούνταν στο σπίτι του αδελφού του, χθες το βράδυ δεν επέστρεψε και ο αδελφός του ανησύχησε. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι αναζητήσεις στην περιοχή και τελικά εντοπίστηκε στον γκρεμό.

Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, χθες το απόγευμα ήταν στο καφενείο του χωριού και έμεινε μέχρι αργά το βράδυ. Πάνω από το σημείο της πτώσης βρέθηκαν σε στηθαίο, το κινητό του τηλέφωνο και ο σκούφος του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 55χρονο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.