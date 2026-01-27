Άστατος αναμένεται σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου ο καιρός. Περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες κατά τόπους και άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα της χώρας και από το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στα ορεινά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά έως το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 13, στη Θεσσαλία από 6 έως 14, στην Ήπειρο από 2 έως 13, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 13, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14, στις Κυκλάδες από 10 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 15 και στην Κρήτη από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το πρωί, κυρίως στα νότια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.