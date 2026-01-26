Οι βροχές, οι καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, η πτώση της θερμοκρασίας και οι τοπικά θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 26/1.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 26/01, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα δυτικά, τα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 έως 14-15, στην Ήπειρο από 11 έως 17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 14, στη Στερεά από 11 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 6 έως 14 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 17, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 12 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 14-15 βαθμούς και στην Κρήτη από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί, στα ανατολικά νοτιοανατολικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα νότια και το Αιγαίο τοπικά 7 και στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 και στο Θερμαϊκό 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.