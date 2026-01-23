Οι βροχές στα δυτικά και νότια, οι καταιγίδες στα νότια και σε ανατολικά νησιωτικά τμήματα και οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 23/1 ενώ μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 23/1 προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην ανατολική νησιωτική χώρα, βροχές στην Κρήτη και στα δυτικά ηπειρωτικά και από το απόγευμα καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, τη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 7 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 12, στη Θράκη από 0 έως 8, στην Ήπειρο από 4 έως 14 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στη Στερεά από 6 έως 16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 3 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 8 έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 15-17 βαθμούς και στην Κρήτη από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά δυτικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και βαθμιαία από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 11 βαθμούς.