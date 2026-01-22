Ακραίες καταστάσεις έζησε μια οικογένεια στη Βάρη, όταν ο χείμαρρος που σχηματίστηκε από την κακοκαιρία μπήκε μέσα στο σπίτι τους, με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν να πνιγούν.

Το βίντεο προβλήθηκε στο Star και δείχνει τα ορμητικά νερά να μπαίνουν από ένα παράθυρο που έσπασε.

Μέσα είναι ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, με τον γιο να βρίσκεται σε διαφορετικό δωμάτιο και να εγκλωβίζεται.

«Βγες από το παράθυρο», ακούγεται στο βίντεο να φωνάζει η αδερφή του, ενώ ο πατέρας προσπαθεί να τους σώσει.

Ευτυχώς, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Star.