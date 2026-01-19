Οι τοπικές βροχές στα κεντρικά, ανατολικά και νότια, οι ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά και σε ηπειρωτικές περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, οι ασθενείς χιονοπτώσεις σε πεδινά της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και οι βορειοανατολικοί άνεμοι από 6 έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 19/1.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στα κεντρικά ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Στη Μακεδονία (κυρίως στα κεντρικά και δυτικά τμήματα) και στη Θεσσαλία αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους και σε πεδινά τμήματα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης, ενώ στα ορεινά της Κρήτης θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -8 έως 1 βαθμό, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -4 έως 4, στη Θράκη από -8 έως 3-4, στην Ήπειρο από -2 έως 8 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -2 έως 4-6, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά από 3 έως 8-10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 0 έως 7 βαθμούς, στα Επτάνησα από 4 έως 8-10, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 0 έως 6-7 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 4 έως 8-11 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 11-13 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης το βράδυ. Στο Ιόνιο και στη Θάλασσα των Κυθήρων θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά στα 7-8 μποφόρ και από το βράδυ τοπικά 9 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού. Λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα ορεινά (κυρίως σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα) και τοπικά σε ημιορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 6-7 βαθμούς, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το πρωί περιμένουμε νεφώσεις με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Στα παραθαλάσσια αναμένεται χιονόνερο και πιθανώς πρόσκαιρη ασθενής χιονόπτωση. Γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 4-5 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης η θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.