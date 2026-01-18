Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Αριστοτέλης Ρήγας συνομιλούν με τον Βαγγέλη Αυγουλά και το κοινό, σε έναν ανοιχτό διάλογο στο απόλυτο σκοτάδι.

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στις Ομιλίες στο Σκοτάδι, η ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια παρουσιάζει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έναν νέο κύκλο βιωματικών εκδηλώσεων με τίτλο Διάλογοι στο Σκοτάδι. Πρόκειται για ζωντανές συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού, εκεί όπου η εικόνα παύει να κυριαρχεί και η ουσία της ανθρώπινης επικοινωνίας έρχεται στο προσκήνιο.

Ο πρώτος Διάλογος στο Σκοτάδι φιλοξενείται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, με θέμα: «Όταν η τέχνη παίρνει θέση: Η ευθύνη και η αν-ασφάλεια της δημόσιας ειλικρίνειας» και θα διεξαχθεί, όπως μεταδίδει το ticketservices.gr στις 21:00.

Σε έναν χώρο απόλυτου σκοταδιού -όπου όλοι και όλες βρίσκονται επί ίσοις όροις- ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο stand-up comedian Αριστοτέλης Ρήγας συνομιλούν με τον Βαγγέλη Αυγουλά και το κοινό, ανοίγοντας έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη σχέση της τέχνης με την κοινωνία.

Η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από θεματικούς άξονες όπως:

· η σχέση Τέχνης και Κοινωνίας, · τα όρια της σάτιρας, · η ευθύνη των καλλιτεχνών να παίρνουν δημόσια θέση · η προσβασιμότητα στον πολιτισμό ως δικαίωμα και όχι ως πολυτέλεια.

Στους Διαλόγους στο Σκοτάδι το κοινό δεν παραμένει παθητικό, αλλά συμμετέχει ενεργά, με ερωτήσεις, παρεμβάσεις και σκέψεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ζωντανής, συλλογικής εμπειρίας. Το σκοτάδι λειτουργεί ως κοινός τόπος: αφαιρεί προκαταλήψεις, εξωτερικά χαρακτηριστικά και ρόλους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αληθινή επικοινωνία.

Οι συμμετέχοντες

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης : Ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Έχει ξεχωρίσει για τις απαιτητικές και πολυδιάστατες ερμηνείες του, με έντονη παρουσία σε έργα που αγγίζουν βαθιά ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα. Το έργο του χαρακτηρίζεται από εσωτερικότητα, τόλμη και ουσιαστική καλλιτεχνική αναζήτηση.

Κοινωνικός σκοπός

Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση της δράσης της ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια και συγκεκριμένα για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, που αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα γύρω από θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και συμπερίληψης.