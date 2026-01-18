Το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό για τη Super League αλλά και ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, Σενεγάλη-Μαρόκο ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των σημερινών τηλεοπτικών μεταδόσεων.
Αναλυτικά:
- 13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
- 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Κολοσσός GBL
- 13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Τζένοα Serie A
- 14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ανόβερο Bundesliga 2
- 15:00 Novasports Prime Χετάφε – Βαλένθια La Liga
- 15:00 Action 24 Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου Super League 2
- 16:00 Novasports Premier League Γουλβς – Νιούκαστλ Premier League
- 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Φιορεντίνα Serie A
- 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός GBL
- 16:30 Novasports 2HD Στουτγκάρδη – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
- 17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Τόφας Turkish Basketball Super League
- 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Άρης Super League
- 17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Αλαβές La Liga
- 17:45 Novasports Start Φέγενορντ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie
- 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
- 18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Έβερτον Premier League
- 18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga
- 19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Super League
- 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Ρόμα Serie A
- 19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
- 19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
- 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια ACB Liga Endesa
- 20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρεβίζο Lega Basket Serie A
- 20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπράγκα Liga Portugal
- 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μαρόκο Κύπελλο Εθνών Αφρικής
- 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super League
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λέτσε Serie A
- 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα La Liga
- 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο Liga Portugal