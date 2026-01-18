Το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό για τη Super League αλλά και ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, Σενεγάλη-Μαρόκο ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των σημερινών τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά: