Αίρονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, από τον βόρειο έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης, με κατεύθυνση προς Αθήνα, σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα, διεξάγεται αρχικά από τη δεξιά και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και μετά το τέλος της Σήραγγας Κατερίνης (Σήραγγα Τ4), η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι η είσοδος των οχημάτων στην Κατερίνη, που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, πραγματοποιείται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης και τον ημιανισόπεδο ανατολικό κόμβο Κατερίνης