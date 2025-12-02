Μια ελληνική χορευτική ομάδα βρέθηκε στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης και δημιούργησε έντονη αίσθηση, χορεύοντας κάτω από την Αγία Σοφία τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου. Πρόκειται για έξι χορευτές, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, οι οποίοι επέλεξαν να εκφράσουν την αγάπη τους για την πόλη μέσα από το τραγούδι «Τ’ άγια χώματα της Πόλης» του Στράτου Διονυσίου, έναν ύμνο για την Κωνσταντινούπολη και τους Έλληνες που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκεί.

Ο κ. Γρηγόρης Πετρόπουλος δημοσίευσε το βίντεο στον λογαριασμό του στα social media με τη λεζάντα «Η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δημήτρης Πετρόπουλος χορεύει στα άγια χώματα της πόλης…!» και το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία. Πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν την ενέργεια «πρόκληση», ενώ χρήστες των social media αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα του βίντεο, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να πρόκειται για AI.

Η SuperHaber σχολίασε σχετικά: «Ελληνική χορευτική ομάδα προκαλεί χορεύοντας συρτάκι μπροστά από το Τζαμί της Αγίας Σοφίας, ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της Τουρκίας». Παράλληλα, η TrHaber έγραψε σε ανάρτησή της: «Πρόκληση στην Αγία Σοφία! Έλληνες χορεύουν μπροστά στο Τζαμί και αναρτούν βίντεο με τίτλο “Χορεύουμε στα ιερά εδάφη της πόλης”».

Ο κ. Δημήτρης Πετρόπουλος, ιδιοκτήτης της «Ακαδημίας Ζεϊμπέκικου Πετρόπουλος», μιλώντας στο Mega εξήγησε: «Αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια βόλτα στην πανέμορφη Κωνσταντινούπολη, βρεθήκαμε έξω από την Αγιά Σοφιά και όπως ξέρουμε να κάνουμε καλά και το κάνουμε πάντα και παντού, όπου κι αν βρεθούμε, χορέψαμε έναν χορό».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «Στην Αγία Σοφία πίσω μας υπήρχε η τούρκικη σημαία. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να τη σβήσουμε. Δεν το κάναμε γιατί το ζητούμενό μας δεν ήταν να κάνουμε κάποια προβοκάτσια, όπως είπαν κάποιοι. Δίπλα μας ήταν η αστυνομία, δεν μας ενόχλησαν οι άνθρωποι, δεν ασχολήθηκαν καν μαζί μας».

Σχετικά με τα σχόλια που δέχονται στα social media, ο κ. Πετρόπουλος τόνισε: «Στα social media δεχόμαστε μόνο θετικά σχόλια είτε από φίλους μας Τούρκους, είτε από Έλληνες». Όσο για το ενδεχόμενο πρόκλησης μέσω του βίντεο, ξεκαθάρισε: «Αν θέλαμε να προκαλέσουμε θα τραβάγαμε το βίντεο με τον χορό στην πίσω πλευρά της Αγιάς Σοφίας που υπάρχουν μπουλντόζες».