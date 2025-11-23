Μπορεί να βρισκόμαστε μια ανάσα πριν το 2026 και κάποια πόστα επαγγελματικά παραμένουν ανδροκρατούμενα. Αναμφισβήτητα ένα από αυτά είναι οι τεχνικοί και οι μηχανικοί, ιδίως των βαρέων οχημάτων. Όμως, σε κάθε κανόνα υπάρχει και η εξαίρεση κι αυτή, στον συγκεκριμένο τομέα, ακούει στο όνομα Γεωργία Τσελίγκα. Η Γεωργία είναι μια νεαρή γυναίκα μηχανικός που ειδικεύεται στις νταλίκες και στα λεωφορεία, στα μεγάλα οχήματα, με τις πελώριες μηχανές που κινούν τόνους κάτω από όλες τις συνθήκες.

Του Λευτέρη Χ. Θεοδωρακόπουλου

Η ίδια μιλάει στο Newsbeast για τη μεγάλη της αγάπη, την τέχνη της, για τον άνθρωπο που τη μύησε σε αυτή τη δουλειά, για το πώς την αντιμετωπίζουν οι άνδρες συνάδελφοί της, αλλά και για τις δύσκολες συνθήκες που έχει κληθεί να βάλει μπροστά μια νταλίκα. Με αφορμή τη συνέντευξή της, στέλνει μήνυμα και σε άλλες γυναίκες να συνεχίζουν να ονειρεύονται και να κυνηγούν τους στόχους τους όσο και δυσπρόσιτοι μπορεί αρχικά αυτοί να φαίνονται.

– Από πότε άρχισες και έπιασες κατσαβίδι στα χέρια σου;

Από τα παιδικά μου χρόνια εγώ και τα αδέρφια συνηθίζαμε να περνάμε πολλά από τα απογεύματα παίζοντας στην επιχείρηση του πατέρα μας. Εκεί έπιασα και το πρώτο μου, προσπαθώντας να φτιάξω το ποδήλατό μου. Ε, αυτό ήταν, η αρχή έγινε και από τότε ήμουν συνεχώς με ένα εργαλείο στα χέρια.

– Ποιος σε ώθησε και γιατί να ασχοληθείς με αυτή την τέχνη;

Σίγουρα ο πατέρας είναι ο μέντοράς μου. Αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε και μας το μετέδωσε. Για να είμαι ειλικρινής όμως ποτέ δεν με ώθησε να ακολουθήσω τα χνάρια του, ήταν κάτι όμως που ήταν στο DNA μου. Ταυτόχρονα θεωρώ πως επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα σε αυτό το χώρο, το αγάπησα τόσο που για εμένα ήταν μονόδρομος η επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

– Τι σε σαγήνεψε σε αυτή τη δουλειά;

Με σαγήνεψε η μαγεία και ταυτόχρονα η πολυπλοκότητα του μηχανικού κόσμου. Ενώ αυτό το επάγγελμα είναι (δυστυχώς) τόσο υποτιμημένο από την κοινωνία μας, την ίδια ώρα είναι τόσο σημαντικό. Γιατί τα οχήματά μας είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας, πόσο μάλλον αν αυτά είναι για επαγγελματικό σκοπό. Επίσης, κάτι άλλο που κέντρισε το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτή την επιστήμη και την τέχνη μπορείς να συνδυάσεις πολλές γνώσεις από διαφορετικά πεδία.

– Θεωρείς ότι σπας ταμπού ως γυναίκα που φτιάχνεις νταλίκες και λεωφορεία;

Σαφώς και σπάω ταμπού. Διότι το επάγγελμα αυτό θεωρείται ανδροκρατούμενο και ειδικά στα βαριά οχήματα. Να σας το πω και διαφορετικά; Πάτε σε ένα συνεργείο για το ετήσιο service του αυτοκινήτου σας. Πόσες φορές έχετε συναντήσει γυναίκα μηχανικό, γυναίκα τεχνίτη; Λογικά ποτέ! Αλλά σε αυτό το σημείο να σας πω ότι λείπει από την Παιδεία και την κουλτούρα μας ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Εκεί έξω μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες κοπέλες που να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουν μηχανικοί και να μη το γνωρίζουν.

– Πώς σε αντιμετωπίζουν οι άντρες οδηγοί αλλά και οι συνάδελφοί σου;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, το επάγγελμα αυτό θεωρείται ανδροκρατούμενο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνδρες να δυσκολεύονται να αποδεχτούν τη γυναίκα σε αυτό το χώρο. Αυτό το βιώνω από τα ακαδημαϊκά χρόνια έως και σήμερα. Φυσικά, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις στον κανόνα.

– Ποια επισκευή σε έχει δυσκολέψει και γιατί;

Θα σας αναφέρω μία περίπτωση όπου δεν με δυσκόλεψε τόσο η επισκευή όσο οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να μεταβούμε σε εξωτερικό χώρο για επισκευή οχήματος. Θυμάμαι σε νεαρή ηλικία έχω πάει για να επιδιορθώσω βλάβη σε όχημα που είχε μείνει στο βουνό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το κρύο καθώς η θερμοκρασία ήταν 5° βαθμούς κάτω από το μηδέν. Το έδαφος ήταν κατηφορικό και έπρεπε να βγάλω και να βάλω ένα διαφορικό γκρουπ. Όσο δούλευα, τα χέρια μου είχαν παγώσει καθώς χιόνιζε. Οπότε αυτή την επισκευή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήταν σίγουρα «επικίνδυνη αποστολή.

– Γιατί τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται με τις τεχνικές δουλειές;

Ίσως δεν το επιλέγουν οι νέοι γιατί είναι ένα επάγγελμα που χρειάζεται αρκετή υπομονή. Για να το κάνεις σωστά και για να σημειώσεις πρόοδο πρέπει να θυσιάσεις αρκετό από τον προσωπικό σου χρόνο. Θεωρούν ότι είναι μια σωματικά δύσκολη δουλειά, όμως σήμερα υπάρχουν εξελιγμένα μηχανήματα που δεν κουράζουν τόσο το σώμα όσο παλιότερα.

– Τα παλιά ή τα νέα μοντέλα είναι πιο εύκολα στην επισκευή και γιατί;

Τα παλιά είναι πιο εύκολα στην επισκευή, διότι δεν απαιτούσαν γνώσεις ηλεκτρονικής. Ωστόσο, δεν ήταν φιλικά προς το περιβάλλον. Ενώ τα καινούργια απαιτούν αρκετές γνώσεις ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις βλάβες που επί το πλείστον είναι βλάβες σε αισθητήρες κ.α. Τα οποία θέλουν διάγνωση με διαγνωστικό μηχάνημα αλλά και μεγάλη εμπειρία για την επισκευή της βλάβης. Αλλά είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

– Τι θα συμβούλευες τα κορίτσια και τις γυναίκες που διαβάζουν τη συνέντευξή σου;

Θα συμβούλευα το κάθε κορίτσι και γυναίκα που είναι εκεί έξω να μην καταπιέζουν τα θέλω τους και να ακολουθήσουν αυτό που πραγματικά θέλει η καρδιά τους. Χωρίς να επηρεάζονται από κοινωνικά στερεότυπα. Ειλικρινά πιστεύω πως κάθε γυναίκα είναι άξια να προγραμματίσει τα όνειρά της, αρκεί να το επιθυμεί πραγματικά. Εάν δε το αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν θα το κάνεις ποτέ καλά.

Ταμπού: Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο

Η Γεωργία Τσελίγκα στη συνέντευξή της στο Newsbeast τόνισε ότι με τον τρόπο ζωής της και την επιλογή της νιώθει ότι σπάει ταμπού και εισέρχεται με δυναμισμό σε έναν ανδροκρατούμενο επαγγελματικό χώρο. Δεν έχει άδικο και μάλιστα σε ευρύτερη κλίμακα και μάλιστα διεθνή, οι γυναίκες δεν φαίνεται να ακολουθούν τα τεχνικά επαγγέλματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της Careersmart στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα επαγγέλματα των τεχνικών οχημάτων, μηχανικών και ηλεκτρολόγων, το γυναικείο εργατικό δυναμικό αγγίζει μόλις το 0,81%, ενώ το ανδρικό το 99,19%. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας με πρόσφατη έρευνά της, υποδεικνύει ότι σχεδόν το μισό του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού αποτελείται από γυναίκες, ενώ το 50,2% του εργατικού δυναμικού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι γυναίκες. Στο μεταξύ, σήμερα, οι πιθανότητες να βρούμε έναν άνδρα νηπιαγωγό είναι περίπου 1 προς 100, ενώ αν για παράδειγμα έχει χαλάσει το αυτοκίνητό σας, υπάρχει 1% πιθανότητα ο εργάτης που θα το φτιάξει να είναι γυναίκα. Στην Ελλάδα ίσως να είναι απολύτως μηδέν ή σχεδόν αφού εντοπίσαμε τη Γεωργία Τσελίγκα.