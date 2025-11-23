Ανακοινώσεις σχετικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση αλλοδαπών σε τρία διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, εξέδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής. Παρέχει επίσης ενημέρωση για τη σύλληψη δύο διακινητών στους Καλούς Λιμένες και διακομιδές ασθενών.

Αναλυτικά:

Αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση τριάντα δύο (32) αλλοδαπών, στη θαλάσσια περιοχή 32 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου, τις μεσημβρινές ώρες την 21.11.2025, δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Νότιου Σουδάν), ηλικίας 20 και 26 ετών, αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης, έναντι χρηματικής αμοιβής και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και των άρθρων 306 “Έκθεση” και 45 “Συναυτουργία” του Π.Κ.. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα.

Αναφορικά με τον εντοπισμό εξήντα πέντε (65) αλλοδαπών, στην παραλία “Νταϊάνα”, τις μεσημβρινές ώρες την 21.11.2025, ένας 19χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν) αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης, έναντι χρηματικής αμοιβής και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και του άρθρου 306 “Έκθεση” του Π.Κ.. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Τις βραδινές ώρες την 21.11.2025, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 23 ν.μ. νότια-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Οι 25 αλλοδαποί (23 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος) περισυλλέχθηκαν από ένα δεξαμενόπλοιο (Δ/Ξ) σημαίας Μάλτας και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX. Ακολούθως, αποβιβάστηκαν με τη συνδρομή του ρυμουλκού (Ρ/Κ) “ΠΥΡΡΟΣ” Ν.Π. 2077 στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τη συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 19.11.2025 από τις ακτές του Τομπρούκ Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, καταβάλλοντας για την μεταφορά τους χρηματικά ποσά μεταξύ των 13.000 και 14.000 δηναρίων Λιβύης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Νότιου Σουδάν) ηλικίας 16 και 20 ετών, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/05 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 “Διευκόλυνση” σε συνδυασμό με το άρθρο 45 Π.Κ. “Συναυτουργοί” και 306 Π.Κ. “Έκθεση”, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπολοίπους ως οι διακινητές τους.

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διακομιδές ασθενών, οι οποίοι έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης:

71χρονου, από το λιμάνι του Αγαθονησίου στο λιμάνι του Πυθαγορείου Σάμου, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

21χρονης, από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και