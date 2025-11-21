Η εταιρεία Ε.Ι Παπαδόπουλος υποδέχεται τη φετινή εορταστική περίοδο με μια ζεστή και ατμοσφαιρική καμπάνια που μας θυμίζει πως τα Χριστούγεννα είναι μέσα μας και η μυρωδιά των αγαπημένων μας μπισκότων, έχει την δύναμη να μας ξυπνήσει όλα τα θετικά συναισθήματα και τις αναμνήσεις από την πιο μαγική εποχή του χρόνου.

Στο εμβληματικό εργοστάσιο της εταιρείας στην Πέτρου Ράλλη, η αυθεντική μυρωδιά των φρεσκοψημένων μπισκότων – από τα αγαπημένα Πτι Μπερ, Μιράντα, Γεμιστά, 2ΠΛΟ, Caprice και τόσα άλλα – γίνεται η αφετηρία μιας ιστορίας όπου η παράδοση συνδέεται με τη μαγεία των εορτών. Από εκεί, αυτό το μοναδικό άρωμα ταξιδεύει πέρα από τους τοίχους του εργοστασίου και φτάνει στους ανθρώπους κάθε ηλικίας, καλώντας όλους εμάς να μοιραστούμε ένα κοινό μήνυμα:

Ήρθε η στιγμή να ξυπνήσουμε τα Χριστούγεννα μέσα μας!

Να γεμίσουμε τα σπίτια μας με τη μυρωδιά της Χαράς, της Προσφοράς και της Φροντίδας για τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Η καμπάνια παρουσιάζεται μέσα από μια ταινία που αναδεικνύει τη εορταστική ατμόσφαιρα και την τρυφερότητα της εποχής, συνοδευόμενη από ένα πρωτότυπο μουσικό θέμα που ενισχύει τη μαγεία και την προσμονή των Χριστουγέννων.

Στο ίδιο πνεύμα, η εταιρεία Ε.Ι Παπαδόπουλος παρουσιάζει και μια νέα γευστική πρόταση για περιορισμένο χρονικό διάστημα: τα Choco Γεμιστά Limited Edition, σε συλλεκτικές εορταστικές συσκευασίες.

Διαθέσιμα σε δύο γεύσεις – σοκολάτα και βανίλια, βουτηγμένες σε πλούσια σοκολάτα γάλακτος – προσφέρουν μια μοναδικά απολαυστική εμπειρία, ιδανική για τις πιο γλυκές, οικογενειακές στιγμές των γιορτών.

Για ακόμη μια χρονιά, η Ε.Ι Παπαδόπουλος επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στην ελληνική οικογενειακή παράδοση: μια μάρκα που εδώ και έναν αιώνα φέρνει τους ανθρώπους κοντά και δίνει γεύση, άρωμα και συναίσθημα στη μαγεία των Χριστουγέννων.

Η καμπάνια δημιουργήθηκε από τη SolidHavas, ενώ η ταινία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Charley Stadler και την εταιρεία παραγωγής Avion.