Σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί σήμερα, Παρασκευή 21/11 θα βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως το πέρας των εκδηλώσεων, περιλαμβάνοντας απαγόρευση στάσης και στάθμευσης καθώς και προσωρινές – σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας.

Οι οδοί που επηρεάζονται:

Μητροπόλεως : σε όλο το μήκος της και έως την πρώτη παράλληλη οδό, συμπεριλαμβανομένων όλων των καθέτων.

: σε όλο το μήκος της και έως την πρώτη παράλληλη οδό, συμπεριλαμβανομένων όλων των καθέτων. Αιόλου : από Ανδριανού έως Ερμού.

: από Ανδριανού έως Ερμού. Ερμού : από Αιόλου έως Αθηνάς, με περιορισμούς από 11:20 έως το τέλος των εκδηλώσεων.

: από Αιόλου έως Αθηνάς, με περιορισμούς από 11:20 έως το τέλος των εκδηλώσεων. Βασιλίσσης Αμαλίας : σε όλο το μήκος της με πλήρη απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας.

: σε όλο το μήκος της με πλήρη απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας. Λεωφόρος Συγγρού : από Αθανασίου Διάκου έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

: από Αθανασίου Διάκου έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Αθανασίου Διάκου: στο ρεύμα προς Αμαλίας.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο, καθώς αναμένεται «να επικρατήσει το αδιαχώρητο».

Ο εορτασμός συμπίπτει με τη μεγάλη θρησκευτική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου), η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και ημέρα τιμής για τις Ένοπλες Δυνάμεις.