Στη σύσκεψη των αγροτών που πραγματοποιήθηκε στα Φάρσαλα επικράτησε κλίμα ενότητας και αποφασιστικότητας. Οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας κατέληξαν σε κοινή στρατηγική ενόψει της πανελλαδικής συνάντησης της Κυριακής 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας.

Οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων συνέκλιναν στην ανάγκη συντονισμένης παρουσίας όλων των Θεσσαλών αγροτών, με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου, ενιαίου πανθεσσαλικού μπλόκου.

Όπως υπογράμμισαν οι αγροτικοί φορείς, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν οξυμένα, ενώ τόνισαν ότι υπάρχει έντονο αγωνιστικό κλίμα που οδηγεί σε κινητοποιήσεις.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας σε δηλωση του τόνισε: «Tα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα και οξυμένα. Η οργή και η αγανάκτηση περισσεύουν. Είναι σίγουρο ότι όλο αυτό θα μετατραπεί σε ένα αγωνιστικό κλίμα, το οποίο θα μας βγάλει στους δρόμους για να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας. Σήμερα όλοι μαζί, ενωμένοι, παίρνουμε την απόφαση και πηγαίνουμε στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, ώστε να ανακοινώσουμε ημερομηνία για να στηθεί ένα μεγάλο ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας. Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες: Αυξημένο κόστος παραγωγής, εξευτελιστικές τιμές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ευλογία που έχει αφανίσει πάνω από 450.000 ζώα. Είμαστε αποφασισμένοι φέτος να πάμε τον πρωτογενή τομέα μπροστά και παραμείνουμε στους τόπους μας, στα χωριά και στα χωράφια μας».

Πηγή: ΑΠΕ