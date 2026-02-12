Νέα βόμβα Γιαννακόπουλου

Μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού με τον Χέιζ-Ντέιβις, με τον Γιαννακόπουλο να χειρίζεται έξυπνα το θέμα και να αντιστρέφει το κλίμα. Δεν σταματάνε όμως εδώ οι κινήσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.. Ο Γιαννακόπουλος θα κάνει κι άλλη μεταγραφή και θα είναι και αυτή δυνατή, ενισχύοντας κι άλλο την ομάδα και απαντώντας έτσι και στη συνεχή μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού. Ήδη μάλιστα έχουν ξεκινήσει οι επαφές με υποψήφιους στόχους και άνθρωποι που είναι κοντά στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους.

Ευχάριστα νέα για Λεσόρ

Στον Παναθηναϊκό πάντως δεν υπάρχουν χαμόγελα μόνο για τον Χέιζ-Ντέιβις αλλά και για τον Λεσόρ. Η αποθεραπεία του Γάλλου σέντερ πάει πολύ καλά και στις τάξεις των «πράσινων» πιστεύουν ότι θα είναι έτοιμος να πατήσει παρκέ πιο σύντομα από ό,τι αναμενόταν. Η περίπτωση του Λεσόρ βέβαια δεν είναι απλή και με όσα έχουν γίνει από τον Δεκέμβριο του 2024 κι έπειτα κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για τίποτα. Τα μηνύματα όμως είναι πραγματικά θετικά αυτή τη φορά και ο Αταμάν περιμένει πώς και πώς να δοθεί το οριστικό ΟΚ από το ιατρικό τιμ για να τον υπολογίζει ξανά.

Βλέπουν Φρανσίσκο στον Πειραιά

Στον Ολυμπιακό δεν σχεδιάζουν κάποια άλλη μεταγραφή για τη φετινή σεζόν, έχουν όμως ήδη αρχίσει να κάνουν σκέψεις για την επόμενη. Ένας από τους παίκτες που αρέσουν στους «ερυθρόλευκους» είναι ο Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Συμβόλαιο στο οποίο υπάρχει buy out, αν και δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το ποσό. Οι Λιθουνοί δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για 800.000 ευρώ αλλά δεν είναι και δεδομένο πως είναι όντως αυτό. Όπως και να έχει πάντως, ο Φρανσίσκο αρέσει στον Ολυμπιακό και θα είναι ένας από τους στόχους το καλοκαίρι.

Δεν τον πιστεύουν οι παίκτες

Ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ με δεύτερη ήττα έφερε ξανά τον προβληματισμό στον Παναθηναϊκό και την αμφισβήτηση για τον Μπενίτεθ. Αμφισβήτηση που ξεκινάει πρώτα, όπως έχω σημειώσει ξανά, από τους παίκτες. Στα πράσινα αποδυτήρια δεν είναι πεπεισμένοι για τη δουλειά που γίνεται, δεν είναι σίγουροι πως αυτό που κάνουν θα αποδώσει και αν δεν πιστεύουν οι παίκτες στον προπονητή είναι αδύνατο για μια ομάδα, όποια κι αν είναι αυτή, να προοδεύσει. Και το γεγονός ότι αυτά γίνονται σε μια σεζόν στην οποία ο Αλαφούζος έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά και είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να το κάνει, μετατρέπει σε ακόμη πιο περίπλοκη την κατάσταση.

Θα συνεχίσει ο Ηλιόπουλος

Έξαλλοι είναι στον Ολυμπιακό με όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην απολογία του στην ΕΠΟ για το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, στην ΑΕΚ όμως… πανηγυρίζουν. Οι οπαδοί της Ένωσης ζητούσαν από πέρυσι να ανεβάσει τους τόνους ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ και βλέπουν ότι φέτος το έχει κάνει. Ενδεχομένως και περισσότερο από ό,τι θα περίμεναν. Και θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Ο Ηλιόπουλος έχει καταλάβει περισσότερα πλέον για τον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αντιλαμβάνεται πώς παίζεται το παιχνίδι σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του επικοινωνιακού, οπότε αποφάσισε να κάνει επίθεση προς πάσα κατεύθυνση, όταν πιστεύει ότι έχει αδικηθεί.

Έλληνας φορ για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό

Πολλά έχουν γραφτεί για τους Έλληνες παίκτες του Λεβαδειακού που παρακολουθεί το Big-4, υπάρχουν όμως πιθανοί στόχοι και σε άλλες ομάδες, όπως ο Παναγιώτης Τσαντίλας. Ο 21χρονος επιθετικός του Ατρόμητου έχει δείξει πολλά καλά στοιχεία και ομάδες που θέλουν να δημιουργήσουν ελληνικό κορμό για τα επόμενα χρόνια, όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, έχουν σημειώσει το όνομα του στις λίστες τους για το καλοκαίρι. Το συμβόλαιό του λήγει το 2028 και στο Περιστέρι είναι ενήμεροι για το -φιλολογικό προς το παρόν- ενδιαφέρον που υπάρχει και περιμένουν προτάσεις, στοχεύοντας στο να ανεβάσουν την τιμή του όσο περισσότερο μπορούν.