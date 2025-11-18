Νέα στοιχεία που αφορούν τον θάνατο του 74 ετών άνδρα από την Αυστρία που βρέθηκε νεκρός σε παραλία της Μαγνησίας βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το larissanet.gr μετά από σχετικό του ρεπορτάζ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του βίαιου θανάτου για τον 74χρονο Αυστριακό Έρχαρντ Προλ, ο οποίος αγνοούνταν εδώ και 40 μέρες και η σορός του εντοπίστηκε την Κυριακή σε παραλία της Μαγνησίας.

Ο Έρχαρντ Προλ βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και διέμενε σε ξενοδοχείο στην Αγιά Λάρισας. Για τη μετακίνησή του, χρησιμοποιούσε μισθωμένο όχημα με το οποίο εθεάθη τελευταία φορά στις 3 Οκτωβρίου στο Στόμιο Λάρισας.

Την Κυριακή 16/11 εντοπίστηκε η σορός του στην παραλία Πετρομέλισσο κοντά στο Καμάρι και από την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψαν σημάδια που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του συμπίπτει με την ημερομηνία εξαφάνισης.