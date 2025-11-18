Οι βροχές, οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 18/11.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης στη νότια Πελοπόννησο και Κρήτη, καθώς και στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 10 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 13 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά από 12 έως 24, στην Πελοπόννησο από 8 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 21, στις Κυκλάδες από 16 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 21 και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.