Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης, Φιλίτσα

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο δεν είναι κάποια γνωστή ονομαστική εορτή.

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Φιλίππου του Αποστόλου

Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος

Ο Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, όπως και οι Απόστολοι Ανδρέας και Πέτρος. Ήταν πρόσωπο με ιδιαίτερη πνευματική καλλιέργεια και μελετούσε τα βιβλία των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιησούς τον κάλεσε προσωπικά να Τον ακολουθήσει αμέσως μετά τη βάπτισή Του στον Ιορδάνη—γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πρώτους μαθητές του Χριστού.​

Μετά την Πεντηκοστή, ο Φίλιππος αφιερώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και περιόδευσε σε Μυσία, Λυδία, ακόμη και τη Σκυθία, μαζί με τον Απόστολο Βαρθολομαίο και την αδελφή του Μαριάμνη. Ιδιαίτερα στη Μικρά Ασία, αντιμετώπισε πλήθος διωγμών και προσηλύτισε στην πίστη Χριστού χιλιάδες ειδωλολάτρες, ενώ με τις προσευχές και τα θαύματά του θεράπευσε πολλούς ασθενείς και εξήλασε δαιμόνια. Στην Ιεράπολη της Φρυγίας, ύστερα από καταγγελία των ειδωλολατρών, συνελήφθη, βασανίστηκε και τελικά σταυρώθηκε ανάποδα—αφού πρώτα προσευχήθηκε θερμά στον Θεό παρέδωσε το πνεύμα του.​

Το λείψανό του ενταφιάστηκε εκεί από τον Βαρθολομαίο και τη Μαριάμνη. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 14 Νοεμβρίου ως παράδειγμα αφοσίωσης, ιεραποστολικής θυσίας και θάρρους, ενώ σε πολλά μέρη τιμάται ως προστάτης των γεωργών και των οικογενειών.

