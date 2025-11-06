Έντονα χειμωνιάτικες καιρικές καταστάσεις για το τρίτο δεκαήμερο του μήνα δίνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «ΗΡΑΚΛΗΣ», σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook.

«Το κρατάμε σαν τάση μιας κι εμφανίζεται σε αρκετά από τα τελευταία τρεξίματα του μοντέλου μας, παρόλα αυτά έχουμε ακόμη αρκετά μεγάλο προγνωστικό δρόμο μπροστά μας», διευκρινίζει ο ίδιος.

Πάντως, ο κ. Μαρουσάκης κάνει λόγο σε προηγούμενη ανάρτησή του για νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή και από τα δυτικά. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, «για τις επόμενες αρκετές ημέρες η χώρα μας θα βρεθεί σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών οι οποίες θα δίνουν κατά περιόδους πολλές και επικίνδυνες βροχές.

Έτσι καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες της Παρασκευής ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά.

Επειδή όπως σημειώνουμε και στον δεύτερο χάρτη μας με το μαύρο βέλος προς τη βορειοανατολική Ευρώπη υψώνεται ένα ατμοσφαιρικό βουνό, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το βαρομετρικό χαμηλό που σημειώνουμε στον ίδιο χάρτη με το λευκό βέλος, να δυσκολευτεί να βρει διέξοδο ανατολικότερα.

Αυτό σημαίνει ότι θα κινηθεί αργά στοβιλιζόμενο στην αυτή έκταση και άρα θα δώσει μεγάλο όγκο νερού σε πρώτη φάση στα δυτικά και σε δεύτερο χρόνο προς τα βόρεια βορειοανατολικά αλλά και το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο κάτι που σημειώνουμε στον τελευταίο μας χάρτη.

Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των πολλών και επικίνδυνων βροχών και γι αυτό θα πρέπει να παραμένουμε ενημερωμένοι για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών μιας και είναι αρκετά πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με επικίνδυνες καταστάσεις».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, συννεφιές και διάσπαρτες βροχές θα επικρατήσουν το επόμενο διήμερο στη χώρα μας, ωστόσο από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή το πρωί, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα δώσει έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό πάλι από την Ιταλία, Κυριακή και Δευτέρα θα δώσει πολλές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες αυτές τις ημέρες, με εντάσεις στα 6-7 μποφόρ, οι οποίοι θα κουβαλήσουν και λίγη σκόνη στις νοτιότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Όπως σημειώνει ο κ. Τσατραφύλλιας, στη δυτική Ελλάδα επειδή θα βρέχει για αρκετές ώρες τα εδάφη θα υπερκορεστούν επομένως δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια στις ευάλωτες περιοχές.

Χωρίς προβλήματα θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος την Κυριακή 9/11, καταλήγει.