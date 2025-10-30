Αυτά τα Χριστούγεννα, η The Body Shop ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τη «ΦΛΟΓΑ», τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, στηρίζοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά το πολύτιμο έργο του Συλλόγου.

Πιστή στην αποστολή της εδώ και σχεδόν 50 χρόνια να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, η The Body Shop καλεί τους καταναλωτές να επιλέξουν φέτος για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές τους δώρα για καλό σκοπό που θα σκορπίσουν αγάπη και ελπίδα στα παιδιά της Φλόγας.

Η ΦΛΟΓΑ- ΜΙΑ ΦΛΟΓΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗΣ

Η Φλόγα, που ιδρύθηκε το 1982 από γονείς παιδιών με καρκίνο, βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών που νοσούν και των οικογενειών τους. Μέσα από τις δράσεις της, στηρίζει τη λειτουργία των ογκολογικών τμημάτων των παιδιατρικών νοσοκομείων και συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου. Με την αφοσίωση των εθελοντών και εθελοντριών της, προσφέρει ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα, μεταδίδοντας καθημερινά δύναμη, κουράγιο και ελπίδα.

ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις την περίοδο των Χριστουγέννων, θα διατεθεί για την υποστήριξη του σπουδαίου έργου της Φλόγας, ενώ παράλληλα από τις 3 Νοεμβρίου 2025 έως τις 10 Ιανουαρίου 2026, σε όλα τα καταστήματα The Body Shop στην Ελλάδα θα υπάρχουν κουτιά δωρεών, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη να συμβάλει προσωπικά στην ενίσχυση αυτού του σπουδαίου σκοπού.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Η συνεργασία μας με τη Φλόγα μας γεμίζει συγκίνηση και υπερηφάνεια. Κάθε αγορά, κάθε μικρή προσφορά, μεταφράζεται σε πραγματική στήριξη για παιδιά που δίνουν μια μεγάλη μάχη με θάρρος και χαμόγελο. Αυτή είναι η ουσία των Χριστουγέννων, η αγάπη και η αλληλεγγύη», δήλωσε η Δήμητρα Καλδή, Marketing & Communication Director της The Body Shop στην Ελλάδα.

ΜΑΖΙ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΗ ΦΛΟΓΑ ΖΩΝΤΑΝΗ

Η The Body Shop αναγνωρίζει την ακούραστη προσφορά των εθελοντών της Φλόγας και τιμά τον ανιδιοτελή αγώνα τους να κρατούν ζωντανή την ελπίδα για εκατοντάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.

Με κάθε αγορά σας αυτά τα Χριστούγεννα στα καταστήματα The Body Shop, στηρίζετε το έργο της Φλόγας και συμβάλλετε σε έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο και πιο φωτεινό. Μπορείτε επίσης να προσφέρετε τη δική σας δωρεά απευθείας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: www.floga.org.gr.

Η Φλόγα καίει και θα καίει όσο υπάρχουν παιδιά που το έχουν ανάγκη και όσο έχει κοντά της όλους εμάς.