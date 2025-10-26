Με ανακοίνωση για δυναμική κινητοποίηση ενάντια στις αλλαγές που προωθούνται στη δημόσια υγεία από την κυβέρνηση, η ΟΕΝΓΕ καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς σε σαρανταοχτάωρη απεργία το διήμερο 6 και 7 Νοέμβρη, μαζί με όλους τους υγειονομικούς που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία προχωρά σε «Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση την Πέμπτη 6/11/2025».

Η ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο υπουργείο Υγείας στις 7 Νοέμβρη, στις 12:00, με αιτήματα και διεκδικήσεις: