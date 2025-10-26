Με ανακοίνωση για δυναμική κινητοποίηση ενάντια στις αλλαγές που προωθούνται στη δημόσια υγεία από την κυβέρνηση, η ΟΕΝΓΕ καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς σε σαρανταοχτάωρη απεργία το διήμερο 6 και 7 Νοέμβρη, μαζί με όλους τους υγειονομικούς που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία προχωρά σε «Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση την Πέμπτη 6/11/2025».

Η ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο υπουργείο Υγείας στις 7 Νοέμβρη, στις 12:00, με αιτήματα και διεκδικήσεις:
  • Μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους. Κατάργηση του ανώτερου ορίου δήλωσης 3 θέσεων/προκήρυξη.
  • Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεση διακοπή του αίσχους των μετακινήσεων.
  • Αύξηση του βασικού μισθού  20%  άμεσα  για  όλες τις βαθμίδες. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού.  
  • Διπλασιασμός της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης. Έγκαιρη (με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα ), στο ακέραιο, πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών. 
  • Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού σε πρόσθετες και τακτικές και του μνημονιακού πλαφόν του 12% στις υπεράριθμες (πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου για κάθε ζώνη), που οδηγεί σε αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές στις πληρωμές δεδουλευμένων εφημεριών.
  • Χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης, αφορολόγητο. Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
  • Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 5ήμερο/6ωρο/30ωρο,  μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα,  ρεπό την επόμενη μέρα.
  • Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών, μέτρα για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών.
  • Να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία που επιτρέπει την παραμονή στην εργασία γιατρών μετά το 67ο έτος ηλικίας.
  • Ικανοποίηση του συνόλου των  αιτημάτων της ΟΕΝΓΕ για τις άγονες περιοχές. Άμεσα να χορηγηθούν τα θεσπισμένα (μισθολογικά κ.λπ.) κίνητρα και στους επικουρικούς γιατρούς που εργάζονται στις άγονες περιοχές.
  • Να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών.
  • Αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.