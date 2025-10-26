Με ανακοίνωση για δυναμική κινητοποίηση ενάντια στις αλλαγές που προωθούνται στη δημόσια υγεία από την κυβέρνηση, η ΟΕΝΓΕ καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς σε σαρανταοχτάωρη απεργία το διήμερο 6 και 7 Νοέμβρη, μαζί με όλους τους υγειονομικούς που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία προχωρά σε «Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση την Πέμπτη 6/11/2025».
Η ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο υπουργείο Υγείας στις 7 Νοέμβρη, στις 12:00, με αιτήματα και διεκδικήσεις:
- Μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους. Κατάργηση του ανώτερου ορίου δήλωσης 3 θέσεων/προκήρυξη.
- Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεση διακοπή του αίσχους των μετακινήσεων.
- Αύξηση του βασικού μισθού 20% άμεσα για όλες τις βαθμίδες. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού.
- Διπλασιασμός της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης. Έγκαιρη (με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα ), στο ακέραιο, πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών.
- Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού σε πρόσθετες και τακτικές και του μνημονιακού πλαφόν του 12% στις υπεράριθμες (πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου για κάθε ζώνη), που οδηγεί σε αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές στις πληρωμές δεδουλευμένων εφημεριών.
- Χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης, αφορολόγητο. Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
- Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 5ήμερο/6ωρο/30ωρο, μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα, ρεπό την επόμενη μέρα.
- Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών, μέτρα για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών.
- Να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία που επιτρέπει την παραμονή στην εργασία γιατρών μετά το 67ο έτος ηλικίας.
- Ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων της ΟΕΝΓΕ για τις άγονες περιοχές. Άμεσα να χορηγηθούν τα θεσπισμένα (μισθολογικά κ.λπ.) κίνητρα και στους επικουρικούς γιατρούς που εργάζονται στις άγονες περιοχές.
- Να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών.
- Αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.