Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 20/10 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα. «Κατακόκκινος» είναι ο Κηφισός ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Στην άνοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Ρέντη και φτάνει μέχρι και το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας αλλά και στη Μεσογείων.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30′ από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία).

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30′ από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας,

Άνω των 30′ στην έξοδο για Λαμία.

Άνω των 30' στην έξοδο για Λαμία.

