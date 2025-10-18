Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, η Αθήνα θα κινηθεί στους ρυθμούς του «29ου Ποδηλατικού Γύρου Αθήνας», με την Τροχαία να προχωρά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστούν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων σε ορισμένους βασικούς οδικούς άξονες, λεωφόρους, πλατείες και δρόμους του Δήμου Αθηναίων.

Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή ροή των ποδηλατών όσο και η ασφάλεια θεατών και συμμετεχόντων.

Πιο αναλυτικά:

Κατά τις ώρες 06:00 έως 13:00:

Σταδίου και στο τμήμα αυτής από Αμερικής έως Λεωφ. Βασ. Γεωργίου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλ. Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Βασ. Γεωργίου Α΄,καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κατά τις ώρες 08:00 έως 13:00:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα αυτής από την οδό Αθ. Διάκου έως την οδό Διον. Αεροπαγίτου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Αμαλίας, καθώς και στο τμήμα αυτής από την οδό Διον. Αεροπαγίτου έως την οδό Βούρβαχη και τις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Ποσειδώνος.

στο τμήμα αυτής από την οδό Αθ. Διάκου έως την οδό Διον. Αεροπαγίτου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Αμαλίας, καθώς και στο τμήμα αυτής από την οδό Διον. Αεροπαγίτου έως την οδό Βούρβαχη και τις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Ποσειδώνος. Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Βούρβαχη, στο τμήμα αυτής από την οδό Καλλιρόης έως τη Λεωφ. Συγγρού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα αυτής από την οδό Καλλιρόης έως τη Λεωφ. Συγγρού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Χατζηχρήστου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Βεϊκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Γενναίου Κολοκοτρώνη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ρούμελης, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Βουτιέ, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αρακύνθου , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Παναιτωλίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Μουσών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Γαριβάλδη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ακταίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ακάμαντος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Νηλέως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα αυτής από την οδό Σαρρή έως την οδό Ερμού και τις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα αυτής από την οδό Σαρρή έως την οδό Ερμού και τις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό. Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Ομονοίας.

Σταδίου, στο τμήμα αυτής από την Πλ. Ομονοίας έως την οδό Αμερικής και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα αυτής από την Πλ. Ομονοίας έως την οδό Αμερικής και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Πειραιώς, στο τμήμα της από την Ιερά Οδό έως την Πλατεία Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Ομονοίας.

στο τμήμα της από την Ιερά Οδό έως την Πλατεία Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Ομονοίας. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Πατησίων, στο τμήμα αυτής από την οδό Κοδριγκτώνος έως την οδό Πανεπιστημίου και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

στο τμήμα αυτής από την οδό Κοδριγκτώνος έως την οδό Πανεπιστημίου και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βερανζέρου, στο τμήμα αυτής από την Πλ. Κάνιγγος έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα αυτής από την Πλ. Κάνιγγος έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό. Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα αυτής από την Πλ. Ομονοίας έως την οδό Κοδριγκτώνος και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα αυτής από την Πλ. Ομονοίας έως την οδό Κοδριγκτώνος και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό. Καματερού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Βάθη.

Μάρνη, στο τμήμα αυτής από την Πλατεία Βάθη έως την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα αυτής από την Πλατεία Βάθη έως την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφ. Αλεξάνδρας , στο τμήμα αυτής από την οδό Μαυρομματαίων έως την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα αυτής από την οδό Μαυρομματαίων έως την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα αυτής από την οδό Ζαχάρωφ έως τη Λεωφ. Αμαλίας και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

στο τμήμα αυτής από την οδό Ζαχάρωφ έως τη Λεωφ. Αμαλίας και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα αυτής από την οδό Μερκούρη έως τη Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Σοφίας.

Περαιτέρω θα απαγορεύεται η κάθετη διέλευση των οχημάτων από τη διαδρομή του Ποδηλατικού Γύρου και για όσο χρόνο διαρκέσει η εκδήλωση εκτός από τον παρακάτω ελεγχόμενο κόμβο:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, Πλατείες και Λεωφόρους κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Συμμετοχή και πρόγραμμα

Η διοργάνωση, που υλοποιείται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), προσκαλεί τους λάτρεις του ποδηλάτου να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, επιλέγοντας είτε την κλασική διαδρομή των 7 χλμ., είτε να δοκιμάσουν τις αντοχές τους στη διαδρομή των 16 χλμ.

Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά από αύριο, Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, στο podilatikos.opanda.gr και www.opanda.gr και θα παραμείνουν ανοικτές έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59.

Η εκκίνηση και των δύο διαδρομών θα δοθεί από την πλατεία Συντάγματος, στις 09:30 των 16 χλμ. και στις 11:00 των 7 χλμ. Ο τερματισμός όλων των διαδρομών θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος.

Στη μεγάλη διαδρομή των 16 χλμ. μπορούν να συμμετέχουν άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, ενώ στη μικρή διαδρομή των 7 χλμ. όσοι έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους.

Οι διαδρομές:

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 16 ΧΛΜ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: πλ. Συντάγματος ( κάτω πλευρά)ύψος Ερμού – Φιλελλήνων – Λ. Αμαλίας ( δεξιά) – Χατζηχρήστου (δεξιά) 1ο χλμ – Βεϊκου ( αριστερά) – Γενναίου Κολοκοτρώνη ( δεξιά.) 2.2 χλμ – Ρούμελης ( δεξιά.) – Βουτιέ ( δεξιά.) 3ο χλμ – Περιφερειακός Φιλοπάππου ( αριστερά) – Ακάμαντος 4ο χλμ – Αποστόλου Παύλου (αριστερά) – Ερμού (δεξιά) – Αθηνάς (αριστερά.) 5ο χλμ – Δημαρχειακό Μέγαρο 5.5 χλμ – Σταδίου ( δεξιά) – Αρσάκη (αριστερά) 6ο χλμ – Πανεπιστημίου (αριστερά) – 28ης Οκτωβρίου (δεξιά) – Βερανζέρου (αριστερά) – 3ης Σεπτεμβρίου (δεξιά) 7ο χλμ – Δεριγνύ(δεξιά) – Πατησίων (δεξιά) 8ο χλμ – Ακαδημίας (αριστερά) 9ο χλμ – Β. Σοφίας (αριστερά) 10.2 χλμ – Β. Σοφίας ( πίσω από τον δρομέα) 11ο χλμ – Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα καθόδου) – Κερασούντος (αναστροφή) 12ο χλμ – Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα ανόδου) – κόμβος Hilton (δεξιά) 13ο χλμ – Β.Σοφίας – Πανεπιστημίου (δεξιά) 14.3 χλμ – Πεσμαζόγλου (αριστερά) 15ο χλμ – Σταδίου (αριστερά) – πλ. Συντάγματος ( Τερματισμός) 16ο χλμ.

ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7 ΧΛΜ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Αγν. Στρατιώτης – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου ( δεξιά) – Ακαδημίας ( δεξιά) 1ο χλμ – Β. Σοφίας (αριστερά) 1.5 χλμ – Β. Σοφίας ( πίσω από τον δρομέα) 2.5 χλμ – Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα καθόδου) – Κερασούντος (αναστροφή) 3.5 χλμ – Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα ανόδου) – κόμβος Hilton (δεξιά) 4.4 χλμ – Β.Σοφίας – Πανεπιστημίου (δεξιά) 5.5 χλμ – Πεσμαζόγλου (αριστερά) 6ο χλμ – Σταδίου (αριστερά) – πλ. Συντάγματος ( Τερματισμός) 7ο χλμ.

Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής θα γίνεται από 13 έως 18 Οκτωβρίου, αποκλειστικά από τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Ισόγειο, Τμήμα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού), τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Δευτέρα 13.10.25: 10:00-14:00 και 16:00-20:00

Τρίτη 14.10.25: 16:00-20:00

Τετάρτη 15.10.25: 16:00-20:00

Πέμπτη 16.10.25: 10:00-14:00

Παρασκευή 17.10.25: 10:00-14:00 και 16:00-20:00

Σάββατο 18.10.25: 09:00-14:00 και 16:00-20:00

Άλλες δραστηριότητες

Όσοι βρεθούν στην πλατεία Συντάγματος το Σαββατοκύριακο, δεν θα απολαύσουν μόνο μουσική και αγώνες, αλλά και δεκάδες δραστηριότητες που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο ποδήλατο.

Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο από τις 10:00 έως τις 20:00 και την Κυριακή από τις 08:00 έως τις 15:00.

Πιο αναλυτικά: