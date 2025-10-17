Με καθυστερήσεις κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό λόγω τροχαίου. Η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς ήδη έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Το τροχαίο, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) στον Κηφισό, στο ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν μία νταλίκα έχασε τον έλεγχο και έπεσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Οι μπάρες ξηλώθηκαν από την σύγκρουση και πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα.

Η αριστερή λωρίδα προς Λαμία παραμένει κλειστή, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων προς Πειραιά διεξάγεται μόνο από τη δεξιά λωρίδα.

