Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του νεκρού οδηγού μηχανής στο τροχαίο που σημειώθηκε στη Βασιλίσσης Σοφίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Θύμα του τροχαίου είναι ο Αντώνης Τάτσης από τη Λαμία.

Το τροχαίο συνέβη κοντά στην περιοχή του 251 ΓΝΑ, όπου κινούνταν με το μηχανάκι του και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για να του παρασχεθεί βοήθεια χωρίς τελικά το ιατρικό προσωπικό να μπορέσει να αποτρέψει το μοιραίο.

Φως στα αίτια του τραγικού συμβάντος αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της τροχαίας και η ιατροδικαστική εξέταση που παραγγέλθηκε στην αντίστοιχη Υπηρεσία Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport η κηδεία του άτυχου παλληκαριού θα γίνει στη Λαμία. Για την ημέρα και την ώρα θα σας ενημερώσουμε μόλις οριστικοποιηθεί.