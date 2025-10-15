Μέχρι σήμερα, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις υιοθετούν το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα. Αρκετές μελέτες που έγιναν για τις πόλεις των Βρυξελλών, του Παρισιού και της Ζυρίχης, έδειξαν ότι οι μειώσεις των ορίων ταχύτητας βελτίωσαν την οδική ασφάλεια, μειώνοντας την πιθανότητα ατυχήματος.

Κατά μέσο όρο, η εφαρμογή ορίων ταχύτητας 30 χλμ./ώρα στις ευρωπαϊκές πόλεις κατέδειξε μείωση κατά 23% στα τροχαία ατυχήματα, 37% στους θανάτους και 38% στους τραυματισμούς. Τα χαμηλότερα όρια ταχύτητας απέφεραν επίσης περιβαλλοντικά οφέλη, με τις εκπομπές να μειώνονται κατά μέσο όρο κατά 18%, τα επίπεδα ηχορύπανσης κατά 2,5 dB και την κατανάλωση καυσίμου κατά 7%, γεγονός που σημαίνει βελτιωμένη απόδοση καυσίμου και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Όλες οι μελέτες (υπάρχει και μία μελέτη του τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας και Μεταφορών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) ενθαρρύνουν τους πολίτες να υιοθετήσουν το περπάτημα, την ποδηλασία και τη χρήση των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών, ώστε να συμβάλλουν σε ένα ασφαλέστερο και περιβαλλοντικά βιώσιμο αστικό περιβάλλον.

Όλα αυτά, όταν το πλαίσιο της οδικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2030 είναι η επίτευξη μείωσης κατά 50% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2030, με απώτερο στόχο τους «μηδενικούς θανάτους στους δρόμους» έως το 2050.

Αναλύοντας τα βασικότερα πλεονεκτήματα των χαμηλών ορίων ταχύτητας, φαίνεται ότι οι χαμηλότερες ταχύτητες μπορούν να ωφελήσουν άμεσα το περιβάλλον μέσω της μείωσης των άμεσων και έμμεσων εκπομπών. Συγκεκριμένα, τα υψηλότερα όρια ταχύτητας σε αστικά περιβάλλοντα σχετίζονται με απότομη επιτάχυνση και φρενάρισμα. Η πιο ήρεμη και αργή οδήγηση μπορεί να μειώσει τους ρυθμούς εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, πτητικών οργανικών ενώσεων και οξειδίων του αζώτου. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο θόρυβος που προκαλείται από την κυκλοφορία είναι η κύρια πηγή ηχορύπανσης στις πόλεις, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% όλων των πηγών θορύβου στις κοινόχρηστες περιοχές. Σε αστικά περιβάλλοντα, όπου οι ταχύτητες κυμαίνονται από 30 έως 60 χλμ./ώρα, η μείωση του ορίου ταχύτητας κατά μόλις 10 χλμ./ώρα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των επιπέδων θορύβου έως και 40%.

Σε περιοχές με υψηλά επίπεδα μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και οχημάτων υψηλής ταχύτητας, το περπάτημα μπορεί να αποθαρρύνεται και οι μετακινήσεις για τους πολίτες να είναι περιορισμένες. Αυτά τα υψηλά επίπεδα κυκλοφορίας μπορεί να αποτελέσουν βασικό λόγο που θα εμποδίσει τα παιδιά να διασχίζουν με ασφάλεια τους δρόμους για να φτάσουν στο σχολείο τους.

Τέλος, η μείωση των ορίων ταχύτητας συχνά συναντά αντίσταση λόγω ανησυχιών σχετικά με πιθανές αυξήσεις στους χρόνους ταξιδιού και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ωστόσο έρευνες έδειξαν ότι τυχόν τέτοιες επιπτώσεις κυμαίνονται μεταξύ 3 και 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις η μείωση των ορίων ταχύτητας μπορεί να βελτιώσει τους χρόνους ταξιδιού, βελτιώνοντας τα επίπεδα συμφόρησης. Έτσι παρά τους φόβους ότι η μείωση των ορίων ταχύτητας μπορεί να οδηγήσει σε πιο αργή μετακίνηση, μελέτες υποδεικνύουν ότι τα οφέλη όσον αφορά τη βελτιωμένη ασφάλεια και άλλους παράγοντες συχνά υπερτερούν οποιασδήποτε αλλαγής στους χρόνους ταξιδιού.