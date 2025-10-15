Άστατο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24ωρα. Δύο νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα «χτυπήσουν» τη χώρα φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και κρύο ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, θα λάβουν χώρα δύο βασικές διαταραχές: η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ενώ η δεύτερη διαταραχή, Κυριακή προς Δευτέρα, θα φέρει βροχές ακόμη και στην Αθήνα.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι κυρίως στο Ιόνιο την Παρασκευή.

Τι καιρό θα κάνει σήμερα, Τετάρτη 15/10

Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Από τη νύχτα στο Ιόνιο αναμένονται νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Πέμπτη 16/10

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν, όμως στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη, τις Σποράδες και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 17/10

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά καθώς και στο βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 18/10

Στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή 19/10

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.