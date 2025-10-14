Ένας κυνηγός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, έχοντας υποστεί 60 ράμματα, κυρίως στην πλάτη, μετά από επίθεση αγριογούρουνου κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή της Δεσκάτης, όταν το τραυματισμένο ζώο, που είχε ήδη δεχθεί πυροβολισμούς από άλλους κυνηγούς, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον άνδρα από πίσω.

Οι σύντροφοί του, που βρίσκονταν κοντά, έσπευσαν να τον βοηθήσουν και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.