Η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σήμερα σε μία τεράστια αγκαλιά αλληλεγγύης και ελπίδας, καθώς χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν στη Νέα Παραλία για να συμμετάσχουν στη μεγάλη πορεία ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο της δράσης Pink Together, είχε ως στόχο να αφυπνίσει το κοινό και να υπενθυμίσει τη ζωτική σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης στην αντιμετώπιση της νόσου.

Οι συμμετέχοντες, κρατώντας στα χέρια τους ροζ μπαλόνια – το παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού – σχημάτισαν ένα «ποτάμι» γεμάτο δύναμη και χαμόγελα.

Η φετινή μαζική ανταπόκριση των πολιτών στη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσε την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και στήριξη. Το μήνυμα που κυριάρχησε αφορούσε όχι μόνο την ιατρική πτυχή της πρόληψης, αλλά και την ψυχική στήριξη των γυναικών που έρχονται αντιμέτωπες με τη διάγνωση.

Η πορεία εκκίνησε από το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τους συμμετέχοντες να περπατούν για περίπου δύο χιλιόμετρα κατά μήκος της παραλίας της Θεσσαλονίκης μέχρι τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Το ροζ χρώμα κυριάρχησε στο τοπίο, καθώς γυναίκες που κατάφεραν να νικήσουν τον καρκίνο του μαστού, περπάτησαν δίπλα σε αγαπημένα τους πρόσωπα, φίλους, οικογένειες, ακόμη και παιδιά.

Όλοι μαζί στέλνουν το μήνυμα ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση δεν είναι μόνο θεμελιώδης για την καταπολέμηση της ασθένειας, αλλά και μια πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης.

Οι γυναίκες μοιράζονται την εμπειρία τους

Πριν την έναρξη της πορείας, πραγματοποιήθηκε μια συγκινητική συνάντηση με γυναίκες που έχουν νικήσει τον καρκίνο του μαστού και θέλησαν να μοιραστούν τη δική τους ιστορία. Περιέγραψαν τη μακρά και δύσκολη πορεία τους, από τη διάγνωση, τις θεραπείες και τα σκαμπανεβάσματα της υγείας τους, μέχρι και τις στιγμές ελπίδας και νίκης.

«Όταν ξεκινάς τη μάχη, δεν ξέρεις αν θα τα καταφέρεις. Αλλά με πίστη και σωστή υποστήριξη, μπορείς να τα καταφέρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις ομιλήτριες, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη να «μην αφήσουμε καμία γυναίκα μόνη της σε αυτόν τον αγώνα».Πολλές είπαν, «παλεύουμε με το ίδιο τέρας», εννοώντας το αίσθημα αλληλεγγύης που δημιουργείται μεταξύ εκείνων που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη σφοδρότητα της ασθένειας.

Στήριξη και ενημέρωση από τον Σύλλογο «Άλμα Ζωής»

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην διοργάνωση αυτής της πορείας και της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την ενίσχυση της ενημέρωσης και πρόληψης. Στόχος του συλλόγου είναι όχι μόνο να στείλει το μήνυμα ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές, αλλά και να προσφέρει δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους και ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες που το έχουν ανάγκη.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της πορείας, πολλοί ήταν οι συμμετέχοντες που σταμάτησαν στα περίπτερα του συλλόγου για να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην πρόληψη και να υποβληθούν σε δωρεάν ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι το έργο του συλλόγου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά κατά τον μήνα Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού, τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες.

Παρουσία πολιτικών και θεσμικών φορέων

Στην σημερινή πορεία, εκτός από τους πολίτες, παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της πολιτικής και τοπικής ηγεσίας, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της κοινωνικής στήριξης και της συντονισμένης δράσης σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Μεταξύ αυτών, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κεντρικής Μακεδονίας, Μελίνα Δερμεντζοπούλου, η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, και ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, οι οποίοι δήλωσαν τη στήριξή τους σε κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της πρόληψης και της ψυχολογικής υποστήριξης των γυναικών που πλήττονται από αυτή την ασθένεια.

Η σημασία του «Pink Together»

Το Pink Together αποτελεί τη δεύτερη χρονιά της διοργάνωσης, μια πρωτοβουλία που συνεχίζει την πορεία του Sail for Pink, το οποίο πραγματοποιούνταν για πάνω από δέκα χρόνια στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας. Αυτή η δράση, πέρα από την ευαισθητοποίηση του κοινού, ενδυναμώνει και τη συνεργασία των πολιτών με τους θεσμικούς φορείς και την επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για μια δράση που αναδεικνύει την ελπίδα, την αλληλεγγύη και το καθολικό δικαίωμα κάθε γυναίκας σε μια ζωή με υγεία και αξιοπρέπεια.