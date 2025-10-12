Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν ένστολο αστυνομικό, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπαίτιου οδηγού.

Η σύγκρουση συνέβη γύρω στις 22:00, στη διασταύρωση των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Κλεισούρας. Πιο συγκεκριμένα, ταξί συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε αστυνομικός εν ώρα υπηρεσίας.

Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, νοσηλεύεται, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο οδηγός του ταξί εγκατέλειψε αμέσως το σημείο του ατυχήματος, αφήνοντας πίσω του τον τραυματισμένο αστυνομικό. Η Τροχαία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος αναζητείται.