«Το σύγχρονο ψηφιακό κέντρο προβολής και ανάδειξης της δημόσιας ιστορίας της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για την πόλη, ώστε να αναδείξει με πρωτοποριακό τρόπο την πλούσια ιστορία της και να την καταστήσει κτήμα όχι μόνο των ντόπιων, αλλά και όλων των επισκεπτών», τονίζει, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος.

Όπως προσθέτει ο δήμαρχος, «η χρηματοδότηση του έργου με 3 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα ‘Δυτική Ελλάδα 2021-2027’ – για την οποία ευχαριστώ θερμά τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη και τον αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Μαυρομμάτη, για την ουσιαστική στήριξή τους – μας επιτρέπει να διατηρήσουμε και να διαδώσουμε τη μεγάλη πολιτιστική μας κληρονομιά».

Μάλιστα, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο Σπύρος Διαμαντόπουλος, «η σημασία του έργου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς πλησιάζουν οι μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις για την 200η επέτειο της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων, που θα γεμίσουν την πόλη μας με μνήμη, συγκίνηση και τιμή».

Ο δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολλογίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος

Παράλληλα, σημειώνει, ότι «το ψηφιακό κέντρο, με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών – όπως ολογράμματα και διαδραστικές προβολές – θα ‘ζωντανέψει’ την ιστορία της Πολιορκίας και της Εξόδου, δίνοντας μια νέα, ψηφιακή πνοή, στο αρχειακό υλικό».

Επίσης, ο δήμαρχος εκτιμά, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι «το ψηφιακό κέντρο θα μετατρέψει τη σύγχρονη τεχνολογία σε ισχυρό ‘όπλο’ ενάντια στην ιστορική λήθη», ενώ, όπως συμπληρώνει, «μέσω του ψηφιακού κέντρου, το πνεύμα της θυσίας, ο αγώνας για την ελευθερία και οι αξίες των Ελεύθερων Πολιορκημένων θα συνεχίσουν να μεταδίδονται στις επόμενες γενιές, μεταφέροντας παντού το διαχρονικό μήνυμα της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου».

Το σύγχρονο ψηφιακό κέντρο προβολής και ανάδειξης της δημόσιας ιστορίας της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, με έμφαση στην Πολιορκία και την Έξοδο, θα στεγαστεί στο παλαιό κτίριο ΚΤΕΟ, που έχει κατασκευαστεί μέσα στην δεκαετία του ΄90.

Μάλιστα, το κτίριο βρίσκεται σε στρατηγικά κομβική τοποθεσία, ως προς το δίκτυο των ιστορικών τόπων που σχετίζονται με την πόλη του Μεσολογγίου.

Τα έργα

Όπως λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Σπύρος Διαμαντόπουλος «με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, μέσω της αποκατάστασης και αναβάθμισης του παλιού κτιρίου του ΚΤΕΟ, δημιουργούμε ένα νέο τοπόσημο που ενισχύει τη σύνδεση των κατοίκων με την ιστορία και προβάλλει το Μεσολόγγι ως πόλη που συνδυάζει την παράδοση με το μέλλον».

Το έργο σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία το ενέταξε στο πρόγραμμα, «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», ενώ οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κτίριο περιλαμβάνουν δύο υποέργα.

Το πρώτο αφορά στην αποκατάσταση της κτιριοδομικής και στατικής επάρκειας του πρώην κτιρίου ΚΤΕΟ που είναι ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ενεργειακή αναβάθμισή του και το λειτουργικό του εκσυγχρονισμό.

Επίσης, θα εκτελεστούν εργασίες για την αναβάθμιση του κτιρίου, ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα για να λειτουργήσει ως χώρος προβολής των εκθεμάτων και οπτικοακουστικού υλικού ανάδειξης της ιστορίας της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, με έμφαση, όπως προαναφέρθηκε, στην Πολιορκία και την Έξοδο.

Η δράση θα υποστηρίξει επενδύσεις που συνδυάζουν επιτυχώς τις αρχές της αειφορίας, της αισθητικής και της συμμετοχικότητας της πρωτοβουλίας New European Bauhaus, για την εξεύρεση προσιτών, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμων και ελκυστικών λύσεων για τις κλιματικές προκλήσεις.

Το δεύτερο υποέργο σχετίζεται με την προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού και ψηφιακού εποπτικού υλικού, για την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης του Μεσολογγίου.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, θα συμπεριλάβει εκθεσιακές κατασκευές, μουσειακές προθήκες, εκθεσιακά βάθρα, ειδικό εκθεσιακό φωτισμό, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθεσιακών κατασκευών, συστημάτων αυτοματισμού/τηλεχειρισμού και οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού για την παρουσίαση διαδραστικών και πολυμεσικών εκθεμάτων, παραγωγή περιεχομένου, προγραμματισμός λογισμικού και ενσωμάτωση ψηφιακών μέσων στον εκθεσιακό χώρο (π.χ. ολογράμματα, οπτικοακουστικές προβολές, τεχνολογίες εμβύθισης, μέσα ηχητικής επένδυσης, κ.α.).

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, «στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του κτιρίου σε ένα νέο τοπόσημο πολιτισμού, θεσμικά κατοχυρωμένο, που θα αναλάβει να συμπυκνώσει και να μεταδώσει την αποθησαυρισμένη ιστορική μνήμη της Πολιορκίας της Ιερής Πόλης και της Εξόδου στη σύγχρονη εμπειρία με όρους μιας ελκυστικής οπτικοποιημένης μουσειολογικής αφήγησης που θα παρακολουθήσει ένα θεματικό και εννοιολογικό διάγραμμα με την αξιοποίηση αρχειακού υλικού, αναλογικής και ψηφιακής υλικότητας και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων σε συνδυασμό με την παρουσία αυθεντικού υλικού και ιστορικών τεκμηρίων».