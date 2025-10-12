Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής 12/10 σε επιχείρηση που βρίσκεται στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο.

Άμεσα στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.