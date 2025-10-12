Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής 12/10 σε επιχείρηση που βρίσκεται στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο.
Άμεσα στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον #Ασπρόπυργος Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 12, 2025
Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Συνδρομή από υδροφόες #ΟΤΑ.